打造「台灣之盾」！完整防空安全網 台版鐵穹重要關鍵曝
記者侯彩紅、陳志峰／台北報導
賴總統喊出打造「台灣之盾」完善我國防空系統，抵禦外來威脅，國防部長顧立雄也親上火線說明有七大目標，將會結合我國各式防空飛彈、整合戰鬥指揮系統，對於飛彈防禦相當重要。學者也分析，對於中國日益加劇的軍事脅迫及灰色地帶侵擾，壓縮我國防衛應變時間，因此打造台灣之盾，快速分層因應，精準打擊，勢在必行。
飛彈發射直衝天際，這是中科打造「強弓飛彈」，目標攔截高度達70公里，一舉突破現役的愛國者三型飛彈，更是賴總統拋出1.25兆軍費打造台灣之盾的重要一環。
國防部長顧立雄：「籌購的項目包括精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈，構成高、中、低空程的綿密防空火網，同時執行系統整合。」
國防部長顧立雄親自說明，因應中共常態化軍事脅迫、灰色侵擾，我國強化不對稱作戰勢在必行，目標8年內、2033年完成台灣之盾，將加強精準、遠程火炮打擊飛彈，從高高空的強弓，中高空的天弓及愛國者飛彈，到中低空、低空分別有陸射劍二及針刺飛彈等，整合分層防禦，提升攔截率。
國防院戰略與資源研究所長蘇紫雲：「（防禦）涵蓋的面積更大，（過去）他打過來的話可能有10分鐘預警時間，（但現在）中國常態性在台灣周邊進行所謂騷擾的這些軍艦，他從鄰接區到抵達這個目標的話，可能就要3分鐘，我們有台灣之盾的話，（中共）採取冒險行動的這個誘因就會降低了。」
也就是說，台灣之盾可以AI控管、精準防衛，不只如此，還要輔以無人載具及反制系統提高機動性，日媒也曾報導，為了保護半導體，台灣快速強化防空系統，而完成後便可更靈活防禦。
金色光芒閃過天空，以色列鐵穹防禦系統表現驚人，學者分析台灣之盾完備後，可望比以色列鐵穹系統、美國薩德系統更先進，不過也有挑戰。
國防院副研究員舒孝煌：「這國軍現在挑戰是我們有很多國產的系統，就必須要對於這套系統開放原始碼，讓它能夠也整合。」
抵禦與日俱增的中共威脅，我國打造「台灣之盾」提升自我防衛，也和民主盟友站在同一陣線。
