打造「台灣之盾」要多少錢？ 資深官員說至少要「這個數字」

「台灣之盾」計畫需增購各型飛彈系統，資深官員說，在現役愛國者飛彈系統之外，規劃再增購一個營的愛國者三型飛彈系統。圖為今年漢光演習期間，多組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕總統賴清德在國慶演說宣布打造「台灣之盾」(T-Dome)，國防部在推動1.25兆元的軍購特別預算中，如何打造「台灣之盾」成為重點項目。熟悉國防建軍的資深官員今天指出，在1.25兆元的軍購特別預算中，「台灣之盾」計畫是規劃在既有的防空系統之上，新購各式反飛彈丶戰機與反制無人機的裝備及系統，整體需求經費估計將達到4000億台幣上下，額度達到1.25兆元軍購特別預算的三分之一。

依照軍方規劃，「台灣之盾」要防禦丶攔截丶摧毀的對象，是敵方的彈道飛彈丶巡弋飛彈丶高速戰機丶中長程火箭及中大型無人機，因此要打造多空層的防禦網，整合現有及即將新購的武器系統分別在各個空層進行防衛作戰。國防部也曾向立法院表示，持續籌購新式防空武器，並整合現有自製、外購等防空系統(shooters)，以自動化C5ISR，鏈結各式雷達等高效能感知裝備(sensors)，融匯為多sensor搭配多shooter的擊殺網。

廣告 廣告

熟悉國防建軍的資深官員今天指出，國軍目前已有美製的愛國者飛彈及雷達系統丶國造天弓飛彈及雷達系統，加上位在新竹樂山的長程預警雷達丶中低空防禦的陸射劍二飛彈系統及車載式復仇者刺針飛彈系統，但要打造出「台灣之盾」所能達到聚衛能力，現有系統裝備能力仍有不足，必須再外購以及國造武器裝備來補強。

他進一步分析指出，可望列入「台灣之盾」計畫的採購項目及估計金額，依據防衛空層的高度依序包括：採購國造強弓飛彈系統，數量約為2套系統丶至少128枚強弓飛彈，估計金額需求為366億元，其次是增購美製愛國者三型飛彈及增程彈，需求是新增至少一個愛國者飛彈營，金額可能達到1250億元，第三為增購國造天弓三型飛彈，數量可能達到230枚，金額估計為150億元，第四則為增購多套NASAMS系統及飛彈，金額約需1150億元，第五是採購與新型愛國者飛彈系統配套的IBCS(整合式作戰指揮系統)，這部分以美國最新軍售給丹麥IBCS系統的配置與金額估算，約需940億元左右。

國防部長顧立雄先前說明政府「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」時指出，規劃這筆特別預算執行期程是從2026年到2033年，預算的上限暫匡1兆2500億元。編列的目的在於爭取預算一次性的挹注，確保資源穩定集中、加速籌獲所需的戰力。籌獲的項目具有精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助及C5ISR系統、台美共同研發之採購裝備系統等7項。

顧強調，該預算用以建立可以應對當面威脅的現代化國軍。在三大特色方面包含：建構重層防衛體系、打造台灣之盾；引進高科技與AI加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海軍公開徵求攻擊無人艇 總量上看1500艘 陸軍、海巡也想要

F-16飛行員空中短暫G力昏迷 空軍證實：人機安全 返場降落

中俄轟炸機編隊長程飛行 日本出動戰機因應

解放軍機密全被看光！美衛星公司「3D建模」榆林基地 解析度驚人

