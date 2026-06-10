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即時中心／陳奕劭、陳治甬報導

備戰九合一大選，民進黨台北市長參選人沈伯洋不僅用AI打造出「市民之槌」，近日也積極推出親子同行卡、公務員減壓等政見，他今（10）日出席台派聯盟「沈伯洋競選台北市長聯合後援會成立大會」記者會前指出，台北市政府用OK繃的方式在治理城市，常面臨「治標不治本」問題。他感嘆，更多口水戰不是市民想看，相信台北市長蔣萬安也同意。

沈伯洋分析北市府施政

沈伯洋今日在台大校友會館受訪表示，前期做了非常多準備，在基層座談外，也用AI整理市民最真實的看法。他發現，市府常用OK繃的方式在治理城市，看到一個問題直接要去解決，但常常面臨「治標不治本」問題。

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比如老鼠，市府想說要不要放老鼠藥，卻沒有處理垃圾，這是典型的治標不治本。至於無菸城市。前期作業沒做，直接設吸菸區，可能同時得罪吸菸者與不想吸二手菸的人。

沈伯洋重申，一直強調生態系的概念，是因為很多的政策都是一環扣一環。他們並沒有否定這些政策的初衷。原本的立意良善的政策，當沒有配套措施的時候，做起來就會卡卡的。

快新聞／打造「市民之槌」！沈伯洋直言蔣市府施政「如貼OK繃」：常治標不治本

台北市長蔣萬安（左）、民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）。（合成圖／民視新聞資料照、沈伯洋競辦提供）

沈伯洋嘆不要政治口水

他認為，他們希望台北市能夠變得更好，不希望進入政治口水攻擊。從這星期開始，越來越多針對個人，已經不是「萬事推中央」，而是全部都說「台北市政府現在是完美的，不要改進」這絕對不是好的現象，更多口水戰不是市民想看，相信蔣萬安也同意。





原文出處：快新聞／打造「市民之槌」！沈伯洋直言蔣市府施政「如貼OK繃」：常治標不治本

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