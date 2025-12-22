打造「智慧決策者」 對抗人造人年代 東海EMBA千萬建置AI決策教學系統

東海大學EMBA耗資近千萬，打造全台首座具「電競級配置」的AI教室，學生將全數學習AI模型訓練、資料處理、深度學習與AIGC內容創作，讓AI教學真正從概念走向實作。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在人造「人」（AI機器人）加速進場、演算法逐步滲透決策核心的年代，高等管理教育正面臨一個根本提問：當機器愈來愈像人，人要如何更像一位真正的領導者？東海大學管理學院EMBA主任李成指出，AI的進步，並未讓決策變得更簡單，反而讓「判斷」變得更加關鍵。因此，東海EMBA是以打造更能駕馭風險，並為決策後果承擔責任的「智慧決策者」為核心方向。

為回應AI時代對管理教育的結構性挑戰，東海管理學院EMBA耗資近千萬，打造全台首座具「電競級配置」的AI教室，引進GTX／RTX等級GPU與高效能工作站，建構可支援大型語言模型（LLMs）訓練與生成式AI應用的高速運算環境。EMBA的學生都將在課堂中學習AI模型訓練、資料處理、深度學習與AIGC內容創作，讓AI教學真正從概念走向實作，形塑一套AI決策教學系統。

東海大學張國恩校長指出，在AI與自動化高度發展的環境中，真正不可被取代的，是人如何反思與判斷，以及在危機來臨時，是否敢於承擔選擇所帶來的後果。（圖/記者廖妙茜翻攝）

東海張國恩校長指出，在AI與自動化高度發展的環境中，「效率」與「執行力」早已不再是稀缺能力，真正不可被取代的，是人如何反思與判斷，以及在危機來臨時，是否敢於承擔選擇所帶來的後果。因此，面對人工智慧的衝擊，反思能力、決策判斷與危機處理，被明確定位為東海EMBA的教育核心，而非附屬技能。

李成強調，當人類不斷打造愈來愈像人的機器，人性本身反而變得更加珍貴；因為價值判斷、道德重量、責任承擔，以及關鍵時刻的危機處理，始終只能由人來完成。（圖/記者廖妙茜翻攝）

東海管理學院院長曾俊堯進一步表示，EMBA不僅引入國際頂尖學術思想，更系統性邀請重量級實務領袖擔任講座教授，包括邀請諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle於2026年2月2日蒞校演講，探討金融風險與不確定性的永續治理。除此之外，EMBA講座教授陣容亦包括富邦集團董事長蔡明忠、前立法院院長王金平，以及科技產業領袖彭雙浪、何麗梅等人，陸續走進校園，面對面分享決策背後的風險評估、價值抉擇與責任承擔。

EMBA主任李成指出，EMBA的課堂早已不再是單向知識傳遞，而是一場關於「哪些決策不能外包給演算法」的集體思辨與演練，具體展現東海EMBA不培養可被機器取代的管理者，而是培育能駕馭科技、理解風險，並為決策後果負責的智慧決策者。

東海管理學院院長曾俊堯(右4)表示，EMBA不僅引入國際頂尖學術思想，還邀請諾貝爾經濟學獎得主Robert Engle於2026年2月2日蒞校演講，探討金融風險與不確定性的永續治理。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在危機管理與治理層面，強調「善意框架」下危機信任治理的EMBA助理教授黃兆璽指出，在演算法逐步滲透決策核心的年代，真正的風險不在於AI太聰明，而在於人類過早放棄判斷與責任，將危機決策，甚至新聞稿，直接交由AI撰寫，反而可能引發更大的危機。

黃兆璽強調，AI可以協助分析與預測，卻無法替人承擔後果；AI可以生成華麗的文字，卻無法寫出真正具有溫度的新聞。當組織只追求效率與解方，卻忽略人性的善意、信任與價值排序，理性決策反而可能在危機中迅速失效。基於其長期處理公共事務危機的經驗，哪些決策不能外包給AI演算法，正是EMBA教育必須反覆訓練的核心能力。因此他相當支持李成主任結合東海AI硬體優勢打造AI決策教學系統。

在AI與人造「人」並行的年代，東海張國恩校長(右)與EMBA主任李成攜手打造一套更有判斷力、也更有系統的AI教育課程。圖為兩人參加2025敦煌戈壁沙漠路跑賽。（圖/記者廖妙茜翻攝）

李成再次強調，當人類不斷打造愈來愈像人的機器，人性本身反而變得更加珍貴；因為價值判斷、道德重量、責任承擔，以及關鍵時刻的危機處理，始終只能由人來完成。在AI與人造「人」並行的年代，東海EMBA將提供一套更有判斷力、也更有重量的課程訓練。