打造「會呼吸的圖書館」 北屯溪東圖書館正式開館

北屯溪東圖書館正式開館

臺中市政府攜手文英基金會共同打造的北屯溪東圖書館正式開館啟用，為北屯旱溪以東嶄新公共圖書館，也為城市閱讀版圖再添重要一塊，打造融合永續、創意與書香的閱讀空間。

市長盧秀燕表示，感謝文英基金會長期支持臺中的藝文建設，慨捐1.4億，與市府編列近4,500萬元共同興建完成，讓北屯成為閱讀書香最集中的地方，未來溪東的孩子就近就可享有舒適、多元且友善的閱讀服務。

文化局表示，溪東圖書館為三層樓現代建築，樓地板面積約2,250平方公尺，館內規劃分齡分區的閱讀空間，結合紙本閱讀、數位學習與社群交流功能，滿足各族群使用需求。全館導入RFID智慧借閱系統，提供手機借書服務，其中更增設首座自助取書區，預約書到館後市民朋友可持借閱證自行借書，簡化臨櫃取書時間，提升借閱便利性。

北屯溪東圖書館以「永續環保」為核心理念，建築融入雙層隔熱牆、自然通風塔與層層綠意景觀，搭配節能與環保建材，打造一座「會呼吸的圖書館」，讓市民在自然光影與綠意環繞中，享受自在、舒適的閱讀體驗。館內規劃兒童閱覽區、主題展示區、青少年閱讀區則設有多功能展演空間與討論室，首座中市圖分館設有咖啡廳，提供創作、分享與交流的平臺，陪伴年輕世代在閱讀及咖啡香激發創意。

中市圖說明，繼綠美圖市立圖書館總館正式開館後，持續擴展大臺中閱讀藍圖，同時市府也持續投入資源，優化館舍環境與閱讀服務品質，讓圖書館成為串聯城市、凝聚社區的重要文化節點。溪東圖書館正式對外開放，誠摯邀請市民朋友走進圖書館，在書香中開啟嶄新的生活風景，共同見證臺中閱讀力的持續成長。更多的活動資訊請至中市圖官網查詢。