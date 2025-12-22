打造「會呼吸的圖書館」！台中北屯溪東圖書館正式開館

台中市北屯溪東圖書館開館啟用，市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣都出席開館儀式。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市政府偕同文英基金會共同打造的北屯溪東圖書館於今（22）日正式開館啟用。市長盧秀燕出席開幕時表示，溪東圖書館的啟用，不僅是一項公共建設的完成，更是市府落實閱讀平權、推動文化向下扎根的重要成果。

盧秀燕市長表示，特別感謝文英基金會長期支持台中的藝文建設，慨捐1.4億，與市府編列近4,500萬元共同興建完成，讓北屯成為閱讀書香最集中的地方，未來溪東的孩子就近就可享有舒適、多元且友善的閱讀服務。

立法院副院長江啟臣指出，閱讀力就是城市競爭力，人常言「書中自有黃金屋」，溪東圖書館即是市民的黃金屋，走進圖書館便能獲取知識。台中市將有公共圖書館50座，平均5萬多人就有一座公共圖書館，相當不簡單。

文化局表示，溪東圖書館為三層樓現代建築，樓地板面積約2,250平方公尺，館內規劃分齡分區的閱讀空間，結合紙本閱讀、數位學習與社群交流功能，滿足各族群使用需求。全館導入RFID智慧借閱系統，提供手機借書服務，其中更增設首座自助取書區，預約書到館後市民朋友可持借閱證自行借書，簡化臨櫃取書時間，提升借閱便利性。

北屯溪東圖書館以「永續環保」為核心理念，建築融入雙層隔熱牆、自然通風塔與層層綠意景觀，搭配節能與環保建材，打造一座「會呼吸的圖書館」，讓市民在自然光影與綠意環繞中，享受自在、舒適的閱讀體驗。館內規劃兒童閱覽區、主題展示區、青少年閱讀區則設有多功能展演空間與討論室，首座中市圖分館設有咖啡廳，提供創作、分享與交流的平台，陪伴年輕世代在閱讀及咖啡香激發創意。

