打造「會呼吸的教室」 中市春安國小新校舍動土

《圖說》春安國小興建現代化校舍，盛大舉辦新校舍動土典禮。

【本報記者諸葛志一臺中報導】台中南屯區人口暴增，春安國小面臨教室嚴重不足危機。台中市長盧秀燕15日親自主持春安國小新校舍動土典禮，宣布市府斥資2億1060萬元興建地上3層、共24間教室的現代化校舍，解決筏子溪溪西地區學童就學壓力。教育局指出，新校舍採永續設計，打造「會呼吸的教室」，預計於116學年度啟用，將是溪西地區教育資源邁向重大升級的里程碑。

盧秀燕致詞時指出，台中市總人口已突破286萬人，是六都中少數持續正成長的城市，南屯區更是發展熱區。龐大的移入人口使春安、文山國小學生數「暴增」，教室嚴重不足。

廣告 廣告

她強調，教育是城市發展的根本，市府7年來始終將教育預算列為所有局處之冠，每年約有40％預算投資在教育文化領域，才能讓台中市在師資、閱讀及技職教育等領域連連奪得「全國第一」的佳績。

《圖說》春安國小興建現代化校舍，盛大舉辦新校舍動土典禮。

教育局說明，這座「以學生為本」的教育建築，總樓地板面積達3601平方公尺，已於今日動土，預計將在116學年度正式啟用，屆時將可大幅容納在地學齡兒童。新校舍設計亮點十足，將融入永續建築概念，特別採用南北通透的設計，讓自然風自由流動，打造出被譽為「會呼吸的教室」。同時，也運用友善的退縮設計，創造出充滿人文氣息的街角廣場，未來將成為南屯區充滿藝術氣息的「彩虹學習樂園」新地標。

盧秀燕表示，除了春安國小新校舍，為解決當地長期缺乏國中的窘境，眾所矚目的文山國中也正加速興建中，預計最快明年新學期（115學年度）開始招生。此外，市府還規畫增建一座布森圖書館，周邊同時增設停車場與社會住宅，全方位提升區域文教設施。