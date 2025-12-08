打造「楠梓智慧大學城」 薛兆基：中山高大合併勢在必行

薛兆基主張打造嶄新的「楠梓智慧大學城」，成為牽動高雄未來20年競爭力的關鍵工程。 圖：薛兆基/提供

[Newtalk新聞] 面對全球高等教育競爭加劇、AI與半導體產業急速升級的趨勢，高雄市左楠區議員參選人薛兆基表示，他的重要政見之一，即是全力推動中山大學與高雄大學合併，打造嶄新的「楠梓智慧大學城」。他強調，這不僅是一項教育政策，更是牽動高雄未來20年競爭力的關鍵工程，是高雄向國際拔尖的重要起點。

薛兆基指出，中山大學以人文、海洋、管理、理工聞名，高雄大學具備法政、財經、資訊與應用科學的完整系所，一旦整合，將形成人才最完整、跨域最密集、研究能量最強大的新型國立大學體系。他強調「這不是單純的校務合併，而是讓南台灣擁有真正具國際競爭力的高教旗艦，吸引更多優秀學生與教授願意往高雄走、進高雄來。」

薛兆基表示，目前台灣北中南高教資源分布仍不均，中南部長期面臨學生外流、教師難以補充、研究預算集中於北部的問題。中山與高大的合併，是高雄突破侷限的最佳契機。

他指出，從AI、半導體、海洋科技，到綠能、智慧製造、法政治理，可形成跨院系的完整鏈結，讓高雄具備與台大、陽明交大相抗衡的研究量能。再者，高度契合高雄產業轉型需求，中油轉型、生態園區升級、台積電擴廠、AI智慧應用聚落等都在左楠，合併後的能量能直接導入產業端。最後，學生不再外流、企業願意進駐，學校品牌力提升，才能真正吸引外縣市青年「南進」，反而讓高雄成為新的學術與創新中心。

薛兆基強調，這項合併不是小格局的「校園搬家」或「系所調整」，而是高雄的城市戰略級政策，是高雄若要在國家隊中扮演關鍵角色，勢必要跨出去的一大步。他所提出的「楠梓智慧大學城」不僅是空間整合，更是一個能吸引青年、留住人才、培養創意的生活型科技聚落。從楠梓擴展至左營、橋頭的高教走廊，連結發展中的產業聚落，使北高雄成為名副其實的智慧產業引擎。

薛兆基指出，若高雄要真正翻轉，要在未來產業競賽中領先，教育就是最關鍵的起點。他說：「我們不是為了幾十個老師調動、幾間系館搬遷，而是在為全高雄、全南台灣打造未來20年的競爭力。」

「這是一個讓年輕人願意來、願意留下來的地方；不只是讀書，而是創業、研發、生活的完整生態圈。」薛兆基說，高雄值得更好的未來，而「楠梓智慧大學城」就是讓高雄邁向世界的起點。

