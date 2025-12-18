打造「熊本矽谷」離台積電僅5分鐘 KAiTA熊本株式會社、合庫創投簽署策略合作

cnews124251218a07

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

日本近年全力推動九州成為全球半導體核心，被譽為「九州矽島」的核心升級版落地在熊本， 隨著台積電日本熊本廠(JASM)一、二期落地， 熊本已形成新一代AI與半導體聚落，具備成為下一個「熊本矽谷（Kumamoto Valley）」的條件。KAiTA熊本株式會社今(18)日與合作金庫創業投資正式簽署策略合作，宣布「KAiTA – Kumamoto AI Technology Arena 熊本人工智慧科技園區」啟動布局。

這項策略合作由KAiTA熊本株式會社主導開發，攜手台灣官股的合作金庫創業投資共同推動。由熊本株式會社取締役會長陳振興、合作金庫創業投資總經理吳春敏簽署合約，日本福岡銀行代表現場見證。合庫創投看好熊本半導體聚落長期成長動能，將從投資端支持園區建設與產業鏈生態布局。此外，合作金庫銀行也規劃在園區內設立熊本出張所，以更貼近當地科技產業脈動，提供金融支援與跨境企業服務，強化台灣企業赴日設廠與營運的支援機制。

據九州經濟調查協會，未來10年熊本可望創造逾20兆日圓經濟效益。台灣官方資金首次深度參與熊本科技聚落開發，讓熊本矽谷具備台日雙引擎能量。陳振興表示，KAiTA園區最大亮點，就是絕佳地理優勢，距離台積電日本熊本廠僅約5分鐘車程，是目前最接近JASM的廠辦開發案，園區到熊本機場也僅10分鐘車程。這個區域被視為未來台積電日本供應鏈企業的首選據點，具備高度聚落效應，對台日高科技企業具有高度吸引力。

陳振興分享，KAiTA將結合AI、半導體、智慧製造與研發需求，打造可容納辦公、廠辦、倉儲一體的現代化建築，並提供可因應高科技企業擴張所需的彈性空間，吸引供應鏈、材料商、設備商與新創企業進駐。園區以「台灣技術、日本製造、全球市場」為核心理念，結合兩地企業在半導體、AI與智慧製造領域的互補優勢，打造跨國創新基地。

熊本人工智慧科技園區建置完成後具四大關鍵優勢，包括JASM供應鏈延伸據點、台日企業落地核心營運中心、AI 與智慧製造研發重要樞紐、新竹科學園區通往日本市場科技橋樑。陳振興指出，園區規劃納入當前科技產業關鍵的AI數據機房，加上規劃與日本九州電力建立合作關係，可望確保園區關鍵電力供應無虞。

熊本人工智慧科技園區計畫總投資約100億日圓、面積約8,000坪，預計興建兩棟現代化辦公大樓，作為企業營運及合庫出張所據點。陳振興表示，已陸續購置周邊土地，擴建多功能廠辦一體廠房與倉儲設施，將帶動近千個技術與研發人才就業機會，並因應產業人才訓練需求，預計建置大型訓練空間，形成完整產業聚落，第一期明年將完成設計，計畫2028年6月啟用。

陳振興表示，KAiTA與合庫創投策略聯盟合作，不僅為台日科技產業豎立重要里程碑，也為企業搶進日本半導體市場打造全新指標聚落，隨著JASM二期啟動、九州半導體投資浪潮持續，熊本將在未來十年迎來巨量資本、人才與企業進駐，朝向全球最具潛力的半導體與 AI 聚落大步邁進。

