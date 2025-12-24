打造「稻田裡的體育藝文殿堂」 北市大攜富里鄉農會 啟動「善糧藝畝田」公益

北市大校長邱英浩(左2)與富里鄉會總幹事張素華(左3)完成簽署雙方結盟MOU。北市大提供



為超越大學藩籬並實踐社會責任，臺北市立大學（北市大）校長邱英浩昨（12/23）率團親赴花蓮，與富里鄉農會總幹事張素華簽署合作備忘錄（MOU），此次不僅是首都學府與花蓮富里農會跨域結盟，更首創將「公益契作」與「藝術展演」導入地方創生，雙方正式啟動「善糧藝畝田」，共同設立「花東無界共伴計畫」辦公室，期盼透過深度合作，讓富里的優質稻米傳遞愛心，同時讓北市大的運動美學在縱谷札根。

簽約儀式適逢「花蓮富里鄉農會稻草藝術季」開幕，北市大師生團隊登場展現震撼的武術與優雅的音樂展演。在富里鄉金黃稻浪的見證下，北市大校長邱英浩與富里鄉會總幹事張素華完成合作交流儀式，不僅象徵雙方合作啟程，更是臺灣高等教育社會責任（USR）與地方創生的優良典範。

北市大校長邱英浩在簽約儀式中強調，大學不應只是象牙塔內的學術殿堂，更應成為推動社會良善循環的動力。邱英浩提出「以米傳愛、以藝會友」的核心理念，說明本次MOU最獨特之處，就是北市大直接認養富里農地進行契作，與富里農會合作生產的「北市大米」全數轉化為公益資源，捐贈予有需求的團體或回饋認捐人。

北市大與富里鄉農會簽署MOU。北市大提供

邱英浩表示，希望透過這種「土地到餐桌、餐桌到公益」的模式，讓學生親身參與從農業到收益的過程，深刻體認ESG永續發展與飲水思源的教育意涵。

富里鄉農會總幹事張素華指出，富里鄉擁有得天獨厚的自然環境，近年更推進鄉村美觀，將大地化為美術館，本次簽約合作將打破傳統單向的資源挹注，改採雙方互惠互利的合作模式。雙方議定討論設立「花東無界共伴計畫」辦公室，作為長期在地深耕的據點。

北市大與富里鄉農會簽署MOU。北市大提供

張素華指出，這意味著北市大的師生將不定期駐點富里，協助整合產、官、學、研資源，並配合在地節慶提供藝文與運動等支持，真正實踐「花東無界」的共伴精神。

