打造「綠色股東會」 不必各地排隊領紀念品! 集保明年3月起推紀念品電子化服務

集保紀念品電子化服務明年上路，民眾排隊領實體紀念品的場面可望減少。圖為小股東領股東會紀念品，資料照，廖瑞祥攝



投資人明年參加股東會，將有機會領到電子化紀念品「eGift」，省去奔波各處排隊領取實體紀念品的寶貴時間。集保結算所今天表示，規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」，並於10月16日獲金管會核准，自115年3月起可望提供eGift服務，將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化發放股東會紀念品，開創「綠色股東會」數位永續篇章。

因應市場數位服務需求及提升股東會電子投票率，集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品。

集保結算所表示，此舉不僅免除現場排隊及地點限制的不便，亦提升股東參與股東會與使用電子投票意願，更呼應「綠色股東會」理念，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動臺灣資本市場的永續與數位轉型。

為鼓勵仟股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所將同步推出「仟萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。

集保結算所預計自115年3月起，提供eGift服務，並將於近期舉辦說明會，歡迎有興趣的公開發行公司洽詢參與，共同推動綠色股東會新風貌。

