打造「農場到餐桌」新體驗！桃園三大休區農產品變身精緻西點

桃園市政府農業局與蕃薯藤家族、捷捷農遊軸帶三休閒農業區合作，發表聯名特色商品，實踐「農場到餐桌」農業新體驗。圖：曾增勳攝

桃園市政府農業局推動「農場到餐桌」農業新體驗，今(26)日攜手機捷農遊軸帶沿線的蘆竹大古山、坑子溪及大園溪海休閒農業區，與知名品牌蕃薯藤家族跨界合作，在蕃薯藤南崁店舉辦聯名特色商品發表會，將機捷軸線的三大休區農產直送餐桌上菜，提供消費者選購有機農業食材「食當季、吃在地」，農業局專委胡淑芬表示，市府推動機捷農遊軸帶好旅遊、好看及好休閒，讓民眾認識和豐富新體驗，這次結合美食，在地小農有機產品，發展特色禮物和伴手禮聯合商品，結合休區有機農產商品，創造休區遊客一遊再遊、喜歡伴手禮。

農業局與蕃薯藤家族合作選定機捷農遊軸帶三大休區合作，將蘆竹、大園區三大休區代表性有機農產品轉化為精緻西點禮盒。圖：曾增勳攝

市府農業局繼大溪休區與蕃薯藤家族合作，這次選定機捷農遊軸帶三大休區合作，推動農業聯名特色農商品合作，前期透過舉辦「食當季，吃在地」選品，將蘆竹、大園區三大休區代表性有機農產品，最新鮮在地食材直送蕃薯藤餐桌上菜，並轉化為精緻西點禮盒，讓桃園農產以嶄新面貌走入大眾生活，深化休區農產與通路拓展，帶動消費者認識桃園休閒農業品牌與吸引力。

蕃薯藤南崁店內都是三大農業休區的有機農特產品。圖：曾增勳攝

消費者走進蕃薯藤南崁店裡，一眼看去店內都是三大農業休區的有機農特產品，菜滋味有機農場的蔬菜、一線棒農場的在地雞蛋、豐滄的龍泉包種米香、豐舟農園的迷迭香、英智農場的A菜、坑子溪冷萃茶等等農產琳瑯滿目，西點禮盒精選大古山春蜜製作「蜂蜜燕麥穀物片」、新星茶業「蘆峰烏龍茶切片餅乾」、豐舟農園「迷迭香杏仁燕麥餅乾」及豐滄「米香」特色商品，還有在地食糕點，讓消費者透過味覺認識桃園農產的多元和蘊藏的文化溫度，實現「農場到餐桌」新體驗。

透過農業局幫忙，讓農民有機會可以結合在地休閒農業區、蕃薯藤合作，打造全新的多元產品。圖：曾增勳攝

大園青農游邵閔說，一般農民種植農產的銷售，一般是比較困難，平常農友會在自己的官網，還有市府農業局舉辦多樣的市集活動、展覽受邀參與活動促銷，打開知名度，這次透過農業局幫忙，讓農民有機會可以結合在地休閒農業區、蕃薯藤合作，打造全新的多元產品，有更好的通路曝光，對農友是非常大的幫助。

未入選的優質食材也轉化為創意特色餐點，實踐產地直達餐桌理念。圖：曾增勳攝

這項桃園市農遊軸帶聯名商品發表，聯名禮盒外，未入選的優質食材也轉化為創意特色餐點，實踐產地直達餐桌理念，發展兼具客製化、精緻化與在地化的飲食體驗。農業局嚴選多家農場參與，包括大古山菜滋味有機農場的有機香蘭葉、有機福山高菜及有機珠蔥入菜，坑子溪英智農場57號地瓜與A菜發展創意料理、溪海一級棒農場新鮮雞蛋及豐舟農園迷迭香，未來將於遊客中心、蕃薯藤南崁店與大溪店開放試吃，結合農遊活動推出「農場限定」特色餐飲，讓遊客在遊程中認識和品嘗農產、體驗農遊，未來遊客可全年參與季節感的特色農遊行程，體驗更多桃園農遊活動，可洽「桃園好農」粉絲專頁。

