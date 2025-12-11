打造「醫衛典範之城」 竹市表揚保健績優單位





肯定新竹市醫療院所與公衛團隊過去一年攜手新竹市政府推動健康促進及疾病預防的貢獻，市府10日舉辦「醫起衛你 榮耀醫刻—114年度保健業務績優單位頒獎典禮」，共頒發11項獎項，近70家績優單位獲得表揚，代理市長邱臣遠出席，感謝所有第一線醫療與公衛夥伴在健康促進及防疫工作上的辛勞與付出。

衛生局表示，今年共頒發11個獎項，包含成人健檢、整合性健康篩檢、大腸癌篩檢、代謝症候群防治、周產期高風險孕產婦關懷、祝你好孕補助、學齡前兒童口腔檢查及長者全口活動假牙裝置、長者整合性功能評估、二代戒菸、轉介戒菸、無菸環境推動及健康促進等。其中，國泰醫院在醫院組表現突出，於「二代戒菸」及「長者整合性功能評估」兩項目中皆勇奪第一，成績亮眼。

衛生局指出，診所組部分，安慎診所與億安診所雙雙奪下兩項第一，成為此次典禮焦點。安慎診所在「成人健檢」及「轉介戒菸」項目中表現亮眼，以穩健的基層實力深耕社區、貼近民眾需求，充分展現「以人為本」的醫療精神；億安診所則於「代謝症候群計畫」及「二代戒菸」兩項目中勇奪第一，展現基層醫療在健康促進與疾病預防上的成果與效率。

衛生局說明，今年主題「醫起衛你 榮耀醫刻」象徵市府與醫療夥伴齊心同行，以專業與熱忱共同守護市民健康。在幼兒階段，市府結合多家醫療院所推動校園巡迴牙齒健檢，讓上萬名孩童受惠，從小建立良好口腔保健觀念。同時也攜手3家合作院所推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，積極守護弱勢母嬰健康，協助孕婦規律產檢並提升孕產健康識能。今年截至10月已成功收案262人，陪伴每位準媽媽安心迎接新生命。

此外，在「祝你好孕補助計畫」中，除延續凍卵補助外，今年更推出「中醫助孕調理補助」及「婚後孕前健檢補助」，讓備孕照護服務更臻完善，陪伴每一個家庭安心迎接新生命。民眾黎小姐以親身經歷分享她的備孕旅程，她回憶，若非市府推動相關政策，她可能不會鼓起勇氣踏出凍卵這一步，當年她在婚前健檢時發現AMH值偏低，後續經過多次調整療程，終於在去(113)年順利懷孕並產下健康寶寶。

衛生局進一步說明，在成年階段，市府透過成人健康檢查及代謝症候群防治計畫，今年截至目前已協助逾1萬3,000名市民及早掌握健康警訊、遠離慢性疾病。其中，一線護理師分享，有民眾因持續追蹤與介入而成功控制血糖、減重，感動地說「是健檢救了我！」，這句話讓團隊深受鼓舞，更加堅定推動健康促進的信念。



