打造AI太空帝國！ 馬斯克SpaceX已收購xAI 估值直衝1.25兆美元



全球首富馬斯克2日表示，旗下航太公司SpaceX已收購人工智慧新創公司xAI。這將讓火箭和衛星業務，與開發聊天機器人Grok的AI技術整併在一起，以推動馬斯克想讓AI進軍太空的野心。這2家公司合併後，估值增為1.25兆美元。

馬斯克（Elon Musk）2日在SpaceX官方部落格宣布，SpaceX已收購xAI，旨在「打造地球內外最具雄心的垂直整合創新引擎，涵蓋人工智慧（AI）、火箭、衛星網路、直連行動裝置的通訊技術，以及全球最即時的資訊與言論自由平台」。

馬斯克於聲明中指出，未來2到3年內，AI運算的最低成本方式將是在太空中完成。他說，「光是這一項成本效率，就能讓創新公司在訓練AI模型與資料處理上，以前所未見的速度與規模持續突破，加速我們對物理學的理解，並發明造福人類的新技術。」

根據1月30日提交的一份文件，SpaceX正申請許可，計畫將多達100萬顆衛星送入地球軌道，以推動這項計畫。

總估值達1.25兆美元

彭博引述消息報導，這筆交易讓SpaceX的估值達到1兆美元，而xAI的估值為2500億美元。其中一些知情人士先前也指出，合併後公司的整體估值，合併後公司的整體估值，已在2日透過一份備忘錄對員工宣布。

而在宣布這場收購前，xAI今年1月以2300億美元的估值籌集資金；SpaceX則原定在去年12月以約8000億美元估值出售股票。

IPO計畫仍在進行中

其中一名知情人士表示，該公司仍預期在今年稍晚進行首次公開發行（IPO）。SpaceX此前一直在籌劃一場規模可能高達500億美元資金的IPO，一旦成真將成為史上規模最大的IPO。

另有知情人士表示，合併後公司的股票，預計每股價值為526.59美元。

這筆交易也使馬斯克橫跨多元產業的企業帝國與個人財富，進一步整合為一個更緊密、彼此強化的生態系統。馬斯克去年就透過換股方式，將社群媒體平台X併入xAI，讓這家AI公司得以取得該平台的資料與發布管道，他2016年也曾動用特斯拉股票，收購太陽能公司 SolarCity。

