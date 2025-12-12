"打造AI的設計師們" 2025轉動地球新力量

今年，AI在許多領域接連突破，有目共睹，《時代雜誌》宣布，將 「打造AI 的設計師」 選為 2025 年度風雲人物，象徵AI已成為改變全球最強大的力量。然而，在技術狂飆的同時，AI 的影響與風險，也需要檢視及因應，讓AI成為助力，而非不受控的科技。

從鼻子前端發出聲音溝通，訊息可傳到上百公里遠，抹香鯨神秘的「語言結構」，終於初步破解， 一群數學家發起挑戰，它卻在10分鐘內，解開懸而未決30年的數學難題甚至能精準預測颶風路徑與強度，為全球氣候危機帶來轉機，這一切都是2025年，AI在各領域取得突破性成果，震撼全球，美國《時代雜誌》因此宣布，將「打造AI 的設計師」選為 2025年度風雲人物。

《時代雜誌》副主編 康尼夫：「看看新聞標題的廣度和範圍，(AI)產生的新聞量，(AI)所涵蓋的大量技術與更新，和全球各地的變化 ，我們關注的是那些構思，設計 和製造這項技術，並推動我們前進的人。」

封面上，大型 AI字母被鷹架包覆，象徵人工智慧仍在快速建構中，打造AI 的設計師，不只是幾位明星CEO。

《時代雜誌》副主編 康尼夫：「還有研究人員 CEO 以及科學家，所有為人工智慧做出貢獻，使用人工智慧的一般人，都包含在內。」

外界擔心AI泡沫化，專家則指出，AI的發展還有極大空間。

牛津大學網路研究所助理教授 史蒂芬尼：「關鍵因素之一是，AI仍需進一步普及，例如美國目前只有，30%的人口使用AI，雖然過去3年AI發展如此迅速，已經非常驚人了，但未來還有更多發展空間。」

與此同時，生成影音和假訊息氾濫，能源大量消耗，工作被消失，權力高度集中在少數企業，都是AI發展過程中，不容忽視的副作用。

ChatGPT開發商OpenAI執行長 阿特曼：「就業肯定會受到影響 ，我們已坦承這點 我認為這需要，產業和政府之間的合作，但更重要的是政府採取行動，找出減輕衝擊的方法。」

時代雜誌也探討了美國一名16歲少年自殺事件，引發家屬對聊天機器人的控訴，讓社會重新檢視科技的風險。

《時代雜誌》副主編 康尼夫：「年度人物是對過去一年，產生影響的個人 團體 ，事物或事件 無論好或壞影響，它不是獎項 也不是榮譽 10年後，希望人們看到這期封面，和相關報導 看到的是，我們努力理解AI的巨大力量，研究它的各層面 ，及推動它前進的要角。」

