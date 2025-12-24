打造AI 產業生態系 北市府：加速創新落地、領航產業升級

臺北市政府表示，近年積極部署 AI 策略，從產業聚落、招商投資、新創扶植到人才培育全方位推動。圖為2025 StartSphere Taipei開幕合照。（圖／取自台北市政府網站）

面對全球人工智慧技術快速推進所帶來的產業變革，臺北市政府今（24）日表示，近年積極部署 AI 策略，從產業聚落、招商投資、新創扶植到人才培育全方位推動。目前全市AI相關企業逾650家，年增率達29.17%，其中新創占比逾五成，成為推動創新的主力，成功帶動城市創新與產業升級，逐步打造臺北成為以 AI 為導向的智慧城市與創業家友善城市。

北市府指出，為形塑完整產業發展環境，臺北市政府積極打造科技產業廊帶，串連「南港軟體工業園區」、「南港生技產業聚落」、「內湖科技園區」、「北投士林科技園區」及未來的社子島，期透過建構完整生態系，讓人才、企業、資金和國際資源齊聚臺北。

在園區發展方面，北市府說，藉由輝達公司設立海外營運總部契機，規劃將北士科打造為AI創新Hub，並以「智慧跨域園區」作為發展定位，引進生技、數位醫療、資通訊等本市優勢產業及相關新興產業；目前北士科科技產業專用區土地開發率已達58%，共有48家廠商進駐。同時，透過旗艦企業進駐，引進產業鏈上下游企業進駐，預期將能帶動 AI 相關產業鏈群聚效益。

北市府提到，在企業投資方面，臺北市投資服務辦公室（ITO）自112年至114年10月累計已服務 1,071 件投資諮詢，成功促成 290 家企業在北市投資，帶動超過 新臺幣 930 億元的投資金額。其中，今(114)年截至10月底已服務299件投資諮詢案件，促成97家企業投資，投資金額新臺幣630億餘元，展現臺北在創新科技領域的強大吸引力。

北市府表示，拓展海外市場方面，112年起至114年，以本市優勢產業與發展方向，選擇人工智慧、智慧城市、智慧醫療等主題作為參展主軸，參與泰國、馬來西亞、印度、印尼等國臺灣形象展、日本東京國際醫療展及新加坡科技週等7個展會，帶領83家臺北市企業赴海外拓銷，預計促成超過1億8,500萬美元潛在商機。

在新創扶植方面，北市府說，產業局透過「產業發展獎勵補助計畫」提供投資獎勵及研發、品牌、創業等創新補助，並以「主題式研發」及「新創拔尖」選拔扣連新興產業趨勢。自112年至114年10月底止，已審議通過333案、核准補助新臺幣5.42億餘元。今(114)年截至10月底已審議通過92案、核准補助新臺幣1.8億餘元，有效強化新創早期成長動能。

北市府表示，持續擴大鏈結城市新創夥伴網絡，113年已與日本東京UTokyo IPC、福岡FGN、韓國首爾SBA、KAIA、高陽市GIA、菲律賓馬尼拉TechShake、越南河內ThinkZone等7個單位建立夥伴關係；114年再增加泰國depa及馬來西亞雪蘭莪州SIDEC二個單位，邀請夥伴推薦國際專業人才來臺交流，北市府協助提供申請就業金卡或創業家簽證等資源，並爭取技術合作與商機媒合機會，厚植本市人才實力。至114年10月止共協助39位外籍人士申請就業金卡或創業家簽證，計有18位取得就業金卡，5位取得創業家簽證。

北市府強調，產業局將持續以前瞻布局與跨域合作為核心，強化新創培育能量，並加速企業數位轉型，打造更具競爭力的城市創新生態系。未來，將持續攜手產官學研各界，共同推動臺北成為引領亞洲創新、具備全球影響力的智慧城市，為市民與產業創造更具韌性與前瞻性的發展環境。

