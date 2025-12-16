打過疫苗仍中標？9歲童流感併肺炎 醫示警：H3N2「K分支」恐釀突破性感染

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

流感疫情逐漸升溫。根據疾管署最新統計，上週新增10例流感重症、2例死亡個案，其中最年輕的重症患者為一名9歲男童。該童今年10月底已接種流感疫苗，卻仍兩度感染A型H3N2並併發肺炎，所幸經治療後已康復出院。防疫醫師指出，目前H3N2變異株「K分支」已成為主流病毒株，可能提高「突破性感染」風險，但疫苗對預防重症仍具保護力，能有效降低演變為重症或住院的風險。

流感疫情預估將於明年農曆春節前後達高峰，年末聚會增加也可能助長病毒傳播，加上疫苗接種需約兩週才能產生保護力，呼籲民眾儘速接種。（示意圖/photoAC）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，監測資料顯示，第50週（12月7日至13日）類流感門急診就診人次為85,374人，與前一週持平；而在12月9日至15日新增的10例重症中，1例感染H1N1、9例為H3N2，2例死亡個案則分別感染H3N2及A型未分型病毒。

防疫醫師林詠青指出，上週最年輕的重症個案為北部一名9歲男童，本身無慢性病史，也已完成疫苗接種，仍出現高燒、呼吸急促等症狀，確診流感併發肺炎。經給予抗病毒藥物治療後，病況迅速改善，住院約一週即順利出院。

根據實驗室監測，目前社區流行病毒以A型H3N2為主，其中「K分支」傳播力較強，且與疫苗株差異較大，恐增加突破性感染的機率。林詠青強調，雖然疫苗對「預防感染」的效果可能下降，但國內外研究及臨床案例均顯示，接種疫苗仍能大幅降低演變為重症或住院的風險。

疾管署副署長林明誠提醒，流感疫情預估將於明年農曆春節前後達高峰，年末聚會增加也可能助長病毒傳播，加上疫苗接種需約兩週才能產生保護力，目前公費流感疫苗仍剩餘約30多萬劑，呼籲民眾儘速接種。同時提醒，若出現呼吸困難、發紺、胸痛或意識不清等危險徵兆，應立即就醫，高風險族群也應完成流感與新冠疫苗接種，以降低重症風險。

