打醫美「毀容」痛醒！前AOA珉娥臉頰二度燒傷 崩潰：皮膚一層層剝落撕裂

珉娥做打音波拉提卻慘遭「二度燒傷」，讓她崩潰表示工作因此停擺，恐慌症復發。翻攝IG@new.kma

韓國女團AOA前成員珉娥（權珉娥）又出事！她今（8日）無預警在IG公開臉頰嚴重燒傷的照片，透露日前接受醫美療程時發生醫療事故，雙頰及頸部都遭燙傷，經診斷為「深層二度燒傷」。她沉痛表示，「醒來時感覺皮膚像被撕裂般疼痛，忍不住大哭，照鏡子一看，發現皮膚因燒傷一層一層剝落、捲起，還滲出組織液並起了水泡，真的非常絕望。」

珉娥打音波拉提出包！慘遭燒傷「毀容」

珉娥還原事發經過，透露1月底到2月迎來許多工作，以為自己好事連發的她，抱著「想變得更漂亮」的心情，1月24日在舒眠麻醉下進行600條音波拉提療程，沒想到不僅沒有變美，還慘遭「毀容」！

她氣憤表示，這間診所雖是她平時常去的，但進行醫美手術前，院方沒有再詢問是否簽署睡眠麻醉同意書、療程說明同意書，甚至連是否拍照都沒確認，術前也沒接受任何皮膚診療或診斷。「只被告知因為2025年10月已簽過同意書，所以之後不需要每次再簽。」

珉娥曬出雙頰及頸部都出現燒傷的照片。翻攝IG@new.kma

珉娥質疑院方：出包原因到底是什麼？

珉娥無奈吐露，不同療程本就可能有不同效果與副作用，對方卻主張並未違反醫療法規，她分享皮膚科院長說：「看起來只可能是探頭不良。」但當她反問是否未檢查探頭時，對方又回應：「若探頭不良就不會運作。」讓她不禁質疑：「那原因到底是什麼？」

珉娥憂心留疤工作停擺！悲喊：人生為什麼會變成這樣？

珉娥坦言，因為臉頰被燒傷開始出現恐慌症狀，發現她臉受傷的母親更是難過到當場落淚，讓她相當心痛，而原本排定的行程，也因為不斷延期或取消，每天都過著得向他人道歉低頭的日子，她無奈地說：「燒傷治療、疤痕治療什麼時候會結束、會不會留下疤痕，目前都還不知道。」

珉娥沉痛表示，「必須放棄這麼多機會，真的讓人難以承受。為什麼平時不來的機會，偏偏在這種時候出現？連我自己都搞不懂人生為什麼會變成這樣，難道出生就是一種罪嗎？」除了再度冒出負面情緒，也坦言直到這次才真正體會到深層二度燒傷有多麼疼痛。

珉娥沒想到自己又遇到這種事，情緒低落地說：「難道出生就是一種罪嗎？」翻攝IG@new.kma

珉娥發文時也再度提到已持續4年多仍在審理中的案件，她說：「到這個地步，老實說甚至會羨慕加害者。如果我們國家的法律，能像顧及加害者人格一樣，同等重視被害者的人格就好了。」

珉娥新年爆輕生！身心狀態備受關注

珉娥在2026年的第一天，才因為疑似想不開，在IG發布厭世文後緊急獲救，隨後又在IG揭露童年被父親家暴，學生時期曾歷經校園暴力與性侵害，以及AOA團體活動期間曾遭成員霸凌等傷痛往事，引發外界高度關注與憂心。

