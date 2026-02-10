打醫美「毀容」痛醒！ 韓團AOA前成員「臉頰二度燒傷」

術後嚴重燒傷。（圖／翻攝自權珉娥Instagram）





南韓女星權珉娥遇上醫美意外，本來想讓自己狀態看起來更好，進行睡眠音波拉提療程，沒想到術後嚴重燒傷，幾近毀容，身心都受到重創。

精緻的臉蛋上，出現大小塊紅斑水泡，皮膚明顯剝落，情況相當嚴重。前女團AOA的女星權珉娥曬出多張臉部大面積燒傷照片，表示自己近期前往診所接受睡眠音波拉提，沒想到卻出現嚴重燒傷，幾乎毀容的傷勢，讓他身心備受打擊。

權珉娥表示，近期因為工作邀約增加，想以更好的狀態亮相，卻遭遇嚴重醫療事故，指控對方在施行前，沒有給她簽同意書，也沒先檢查皮膚狀況。由於自己是在麻醉中接受療程，醒來後，感覺宛如皮肉被撕裂般的劇痛，看到鏡子，發現臉部表皮一層層捲曲脫落，讓她極度恐慌。

廣告 廣告

事後經醫師診斷，權珉娥被確認為「深層二度燒傷」，全身約10%的燙傷面積，幾乎集中在臉部。然而院方否認醫療疏失，雙方協商未果後，權珉娥已委託律師準備提告，盼為自己討回公道。



【更多東森娛樂報導】

●珉娥元旦輕生獲救！突喊「我毀了AOA」再揭10年霸凌陰影

●元旦才傳輕生未遂！珉娥IG突大動作清空 公司急發聲

●元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

