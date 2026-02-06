打金店「掃金粉」煉1700克黃金 價值近台幣900萬

浙江一名打金店老闆把打磨黃金時，所掉下的金粉通通蒐集起來，竟然煉出1700克的黃金。（圖／翻攝自微博@今日張店）





黃金價格連續第二天下跌，黃金價格波動，黃金變現回收的人變多，還有人把黃金重新塑形。浙江一名打金店老闆把打磨黃金時，所掉下的金粉通通蒐集起來，竟然煉出1700克的黃金。換算下來，金額近人民幣200萬，台幣逼近900萬。

金飾店老闆：「像這樣的金粉，你們見過嗎，這就是首飾打磨下來剩下的金粉。」

民眾把黃金拿到打金店重新塑形，剩下來的這些特殊垃圾一點都不能小看，金粉重新提煉，熔金變成金條，杭州這家打金店，一個月掃出來的金粉，重新提煉出1700克的黃金。打金店老闆：「昨天熔生活垃圾，熔出來1700克黃金，1700克的話，算200萬人民幣不到吧，是不是有點太炫富了，高調了。」

廣告 廣告

黃金價格高估這打金的耗損，讓老闆眉開眼笑，不過有人算過，按照正常耗損率，一個月得加工68公斤黃金，不太可能實現，要說到靠黃金增加財富。澳門這家酒店原本有一條黃金大道，最近卻沒瞧見78塊黃金地磚，原來酒店董事同意把黃金賣掉，預計獲利港幣9020萬，約台幣3.6億。早期買入黃金現在可都寶貝得很，但小孩竟然把媽媽珍藏的黃金倒入馬桶中。

這下欲哭無淚，黃金已經沖進下水道，還有火車乘客上廁所時結婚金飾不小心掉進馬桶，只好出動列車工作人員來幫忙。中國民眾：「也沒有嫌髒，也沒有嫌臭，還是幫我把管道那東西，弄出來。」

還好撿回失物不然損失大了，黃金價格高低震盪宛如搭雲霄飛車，6日國際金價一度跌破每盎司4700美元，但都不能阻止中國民眾抄底，百貨公司專櫃大排長龍。中國民眾：「因為跌了嘛，只要它跌我就來買，然後漲我就賣。」

低點買高點賣，賺取差價，看來搶黃金熱潮還在持續。

更多東森新聞報導

天公廟「九龍金如意」值9億 內殿擺替代品防盜

拒交壓歲錢！女童囤金3年資產破「6位數」 親媽悔沒跟進

瑞銀預估黃金今年前3季目標價6200美元 美期中選舉後下修

