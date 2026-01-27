打針阿姨崩潰喊「試圖輕生」！業界全唱衰朴娜勑事件惹熱議

記者林宜君／台北報導

韓國女星朴娜勑近日捲入醫療爭議，再度登上媒體版面。（圖／翻攝自朴娜勑IG）

韓國女星朴娜勑近日捲入醫療爭議，再度登上媒體版面。但除了爭議本身，整起事件曝光的方式也被網友批評「預警全唱衰」，節目與爆料平台幾乎齊聲唱衰事件走向，讓外界對真相的判斷更添混亂。韓國女星朴娜勑自2025年12月以來，陸續遭兩名前經紀人爆料職場霸凌與違法醫療行為爭議，尤其牽扯到所謂「打針阿姨」，一名非正規醫療人員，在醫療院所以外替朴娜勑進行注射療程。日前，韓國節目《想知道真相》播出相關影片，讓打針阿姨情緒崩潰，甚至透露因節目組騷擾而「試圖輕生」，並刪除社群帳號上所有文章，只留下一張寫有「Signal」的照片，背景音樂配上〈謊言與真實之間〉，暗示心情沉重。

朴娜勑在2023年拍攝《我獨自生活》時，因宿醉不適，在台灣飯店走廊由打針阿姨協助施打點滴。（圖／翻攝自網路）

朴娜勑在2023年拍攝《我獨自生活》時，因宿醉不適，在台灣飯店走廊由打針阿姨協助施打點滴，甚至曾在行駛中的車輛上進行注射。當時製作團隊擔心進度被耽誤，阻止阿姨施打，雙方爆發長達30分鐘的爭執，甚至脫口「我認識MBC社長」，場面相當緊張。過去三年，她與打針阿姨就藥物問題的對話超過24次，事件複雜且高度敏感。更令人關注的是，多個媒體與社群平台在節目播出後，幾乎一致唱衰事件走向，從「打針阿姨心理崩潰」到「節目斷章取義」，甚至強調可能衝擊朴娜勑職業生涯與個人安全。

打針阿姨自曝曾想試圖輕生。（圖／翻攝自網路）

打針阿姨也怒發文控訴：「《想知道真相》結果還是沒有真相、只有八卦。我明明說過不要把我跟先生的對話剪得像是訪問一樣，結果還是做了『惡魔剪輯』。」她進一步指出，節目組甚至在新年早晨上門騷擾，讓她情緒受到極大打擊，「我甚至因為你們受到打擊，因此做出極端選擇！」對此，網友反應兩極，有人認為節目組「全唱衰」過度放大事件，影響外界判斷，也有人質疑打針阿姨行為是否違法，認為事件背後涉及的醫療安全與明星責任仍需釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

