打鐵大戰！ 火箭110：105險勝無「蟻人」灰狼

明尼蘇達灰狼今日作客休斯頓火箭主場，當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）此戰高掛免戰牌，雙方在這場命中率都不佳，上演「打鐵大戰」，好在「死神」杜蘭特（Kevin Durant）挺身而出整場狂拿38分，帶領火箭以110：105險勝灰狼。

杜蘭特（Kevin Durant）本場比賽狂拿39分，關鍵4罰皆中，帶領火箭險勝灰狼。（圖/美聯社）

灰狼方面，雖有蘭道爾（Julius Randle）一枝獨秀，取得平整場最高的39分，強力替補李德（Naz Reid）也貢獻25分，但其餘球員表現平平，防守支柱戈貝爾（Rudy Gobert）更是在比賽第四節遭犯規戰術針對，留下全場罰球10投2中的難堪成績，無緣在愛德華茲缺陣的情況下取勝。

火箭方面，由大哥杜蘭特39分領軍，申京（Alperen Sengun）挹注25分、14籃板，湯普森（Amen Thompson）及謝潑德（Reed Sheppard）同樣貢獻14分，此場比賽雙方一直拉鋸至第四節關鍵時刻，主力中鋒申京卻在比賽剩餘一分鐘時犯滿離場，所幸杜蘭特保持一貫大心臟特質，關鍵4罰穩穩命中，最終有驚無險贏下比賽。此戰雙方投籃命中率都不到50%，罰球命中率更是連60%都不到，是名符其實的打鐵大戰。收下此勝的同時，火箭也因對戰紀錄擠掉同戰績的湖人，爬到西區第5。

