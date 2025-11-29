打開不一樣的教育風景 夢N全國講師培訓臺南登場

來自全國各領域近140 名專業教師，參加在臺南所舉辦的夢N全國講師培訓，教育部政務次長張廖萬堅期勉全體專家教師，在作育英才的道路上，為孩子打開不一樣的風景。

114年度「夢的N次方」教師專業自主社群「全國講師培訓」場在臺南展開，來自全國各地各領域近140名專家教師齊力為115年的主題「社群共好，數位深化」進行專業對話與精采激盪。教育部次長張廖萬堅代表部長鄭英耀致詞表示，感謝來自全臺各地近140位專家教師，還有王政忠老師所率領的夢N團隊，也肯定臺南市教育局的全力支持。

張廖次長除祝福兩天的培訓圓滿順利，亦期勉全體專家教師們繼續在教育創新的路上呼朋引伴，在厚植未來世代競爭力的基礎上壯大力量，也讓作育英才的道路越走越順暢！

教育局局長鄭新輝表示，一轉眼臺南市已是第6年承辦這項培訓活動，繼續為全國投入創新教學、深耕精準教學的熱血講師們服務，讓各位感受臺南市教育局團隊的用心與貼心。眾所周知，夢N早已是全國規模最大的教師共備與專業增能場域，而講師培訓是帶領夢N各場次研習走在正確方向上的重要機制，臺南市能多年在這樣的機制上與夢N團隊協力同行，與有榮焉。