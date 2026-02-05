打開台北國際書展藏寶圖 搶讀諾獎作品、收藏磚頭書

（中央社記者邱祖胤台北5日電）台北國際書展今天進入第3天，許多讀者到場尋寶，這次不但有新科諾貝爾文學獎得主卡撒茲納霍凱作品，還有「追憶似水年華」、金庸武俠、「楊牧全集」等經典套書，也有人專程來買「張忠謀自傳」和「黃仁勳傳」。

中央社記者實地走訪台北國際書展會場，列出本屆書展10大圖書寶藏，書迷不妨前往親睹真品，或嘗試購買、收藏，若真買不下手，也可見證這些裝幀別具巧思的出版工藝。

位在綜合書區B401的聯經出版，主打法國經典文學名著「追憶似水年華」，去年聯經出版推出最新版，邀集7名譯者翻譯，7巨冊200萬字，每冊封面依灰階漸層配色，外殼以紫色襯底加上燙金字樣及底紋，典雅高貴，今年聯經也把整個展位打造成同款超大書殼，非常吸睛。

位在綜合書區B1124的遠流出版，近年全新改版「金庸全集」，全套36冊在展位主走道一字排開，吸引金迷駐足，有別於舊版以知名水墨畫家作品襯上特別色，這次精選百張切合不同故事情境的照片，氣勢磅礴，呈現經典作品歷久彌新的價值。

位在文學書區D304的聯合文學，將新科諾貝爾文學獎得主卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）的形象照作為主視覺，意象鮮明，新版「撒旦的探戈」為作家代表作「啟示錄三部曲」之一，甫出版就在書展會場銷售，吸引不少書迷。

位在綜合書區D626的時報出版，推出去年甫過世作家蔡璧名的代表作合集，包括「正是時候讀莊子」3冊、「莊子從心開始」4冊，為喧囂浮躁的當代人提供心靈庇護的港灣。

位在文學書區D332的「文學專門店（文訊／洪範／爾雅展位）」，陳列洪範出版發行的「楊牧全集」全套30冊，包括詩卷、散文卷、文論卷、譯著卷、別卷，是研究文學大家楊牧必讀、必收的經典；可分卷購買。

甫於去年過世的醫師作家陳耀昌，生前牽掛的4本遺作都在這次書展首賣，小說「東寧狂想曲」與散文「府城廟宇背後的東寧史」在遠流（綜合書區B1124）可找到；「牡丹事件筆記」、「牡丹頭顱筆記」在允晨文化（綜合書區A1008）展售。

義大利重量級作家艾可（Umberto Eco）代表作之一「玫瑰的名字」，改編電影及漫畫作品深受國際歡迎，漫畫家馬那哈（Milo Manara）的版本充滿奇想及魔性構圖，中文版上下兩冊已在台發行，位在綜合書區B610的大塊文化及大辣文化可找到。

台灣因台積電、AI等議題躍上國際，位在綜合書區B910的遠見天下文化，在主走道最明顯位置擺出「張忠謀自傳（上下冊）」、「黃仁勳傳」，讓民眾一睹護國神山的前世今生與關鍵人物的生命故事，3本合購有特別優惠。

綜合書區C708的陳澄波基金會，展出台灣前輩畫家陳澄波的相關著作、畫冊，展現這位畫家的傳奇一生及對台灣影響，其中包括「陳澄波全集」（展出18冊中的部分）、陳澄波大展畫冊「藏鋒」、台南首展畫冊「澄海波瀾」、「海上煙波」等書。

位在國際書區A926的捷克館，書展開幕首日即宣告明年將成台北國際書展主題國，今年現場展出60本捷克近10年最美童書，以及入選義大利波隆那書展拉加茲獎作品，還有豐富的立體書、會發光的繪本及3D裝置，繽紛多彩且充滿童趣。（編輯：張雅淨）1150205