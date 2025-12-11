「打開名人書坊」楊渡金門演講：以沉靜之心談寫作

▲楊渡演講《文學的沉靜之心──談寫作當下》。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣文化局主辦、國立金門大學合辦之「打開名人書坊」系列講座，於12月7日 在金門大學楊肅斌演講廳隆重登場，邀請到文壇重量級作家楊渡，以《文學的沉靜之心──談寫作當下》為題進行專題演講。本場活動吸引眾多文友參與，現場交流熱烈，並於講座後舉辦抽書活動，讓讀者將文學的祝福帶回家。

講座開場時，金門縣文化局局長陳榮昌致詞指出，非常感謝國立金門大學提供優良場地，也感謝楊渡老師與夫人專程蒞金參與活動。他表示，「打開名人書坊」是文化局年度最重要的文學講座，目的在邀請我國具有代表性的作家來到金門，分享創作經驗，並讓讀者能親身感受文壇大師的風采。局長提到，楊渡老師身為資深媒體人，曾任《中國時報》副總主筆、中華文化總會秘書長等要職，不僅具有敏銳的社會觀察力，也具備深厚的文化使命感，因此在詩作、散文與報導文學領域皆展現出傑出成就，更是台灣報導文學的重要指標人物。

▲活動當天抽出多位幸運讀者，獲贈楊渡著作。

楊渡在演講中以「寫作的六蘊」為主題，分享自己從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺到心念的寫作方法，並舉例如何在生活細節中捕捉最真實的感受。他引用王羲之書寫《蘭亭集序》的瞬間，說明寫作往往源自「距離之外的凝視」，將自己從喧囂中抽離後，往往更能看清生命的紋理。他也分享在報導文學創作中，如何透過細節再現時代的氣味、聲音與情緒，使作品成為能跨越時間的記憶載體。

現場讀者反應熱烈，許多民眾在講座後直言受益良多，有年輕讀者表示透過老師的分享，更理解寫作不僅是技巧，更是觀察世界的一種方式；也有資深文友提到楊渡老師以報導文學所記錄的臺灣社會變遷，讓他們重新思考個人在時代中的位置，並拿出家中珍藏多年的著作請講師簽名。

▲金門縣文化局陳榮昌局長、國立金門大學圖書館顏郁芳館長均到場聆聽楊渡老師演講。

講座結束後，文化局特別安排抽書活動，贈送講師著作。多名幸運讀者與楊渡老師合影留念，現場瀰漫著溫暖的交流氛圍。文化局指出，希望「打開名人書坊」能成為金門文學愛好者每年期待的重要時刻，透過作家分享，讓閱讀在地方扎根、讓文學走入生活，本次活動也要特別感謝國立金門大學的協力支持。

文化局提醒，本月第二場講座將於12月20日（六）下午2時至4時舉行，邀請到以小說創作與深刻情感書寫著稱的作家鍾文音，以《在創作的愛苦之海──文字下的送別與重生》為題，分享她對創作、旅行與生命的觀照。當日同樣於金門大學圖資大樓楊肅斌演講廳舉辦，並於下午1時30分開放入場。活動現場亦將抽出幸運讀者，贈送作家著作，邀請喜愛文學的民眾把握機會參加。報名表單請見：https://forms.gle/MccAV2DR4nuJwPiT6。相關資訊可電洽金門縣文化局（082）323169分機172或207，或至金門縣文化局官網查詢。（照片記者洪美滿翻攝）