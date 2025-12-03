打開地熱寶庫／新電廠未開張就獲谷歌注資加訂單 倍速羅得蹲點5年敲開台灣地熱寶庫

倍速羅得2019年便來台灣地熱市場投石問路，鎖定花蓮瑞穗等地展開地質調查、探勘鑽井等動作。圖為台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德。

根據經濟部地質調查及礦業管理中心評估，台灣淺層地熱（1～3公里深）潛在蘊藏量約1GW（10億瓦），深層地熱（3～6公里深）蘊藏量約為40GW。誘人的商機吸引台泥、環台水泥、李長榮、將捷、中油及倍速羅得等土洋業者紛紛投入；其中，2019年便來台灣投石問路的倍速羅得堪稱是地熱領頭羊，在地熱電廠尚未正式營運時，便獲網路巨擘Google青睞，搶下Google在亞太地區的第一張地熱企業購售電合約（CPPA），震撼市場。

11月9日晚上，台灣倍速羅得（Baseload Power Taiwan）員工齊聚花蓮縣萬榮鄉紅葉村的紅葉部落多功能活動中心，與兩百多名當地原住民，共同見證全球地熱開發商倍速羅得（Baseload Capital）在台灣發展的歷史時刻—簽署合作備忘錄（MOU），此舉象徵著倍速羅得在台灣地熱市場的發展，朝著地熱電廠的正式運作又邁進了一大步。

從2019年來台設立分公司，台灣倍速羅得依照《原住民族基本法》規定，今年5月辦理諮商投票，在過半家戶出席下，獲逾9成同意，這步走了整整5年多。

「地方溝通是開發商能否順利在台灣開發地熱資源相當重要的一環，不要以為給錢就可以解決問題，你必須讓部落認同你是部落發展的合作夥伴，彼此才能攜手前行。」倍速羅得亞洲區行銷溝通總監賴湘絜向本刊表示。

台灣倍速羅得小檔案

董事長兼總經理：黃天德

資本額：2.58億元

主要營運項目：地熱開發

母公司主要股東：Breakthrough Energy Ventures、Chevron、Google、INGKA、Gullspång 、Baker Hughes、LMK Forward、BLUE

談起這件地熱開發案，紅葉國小校長退休的紅葉社區發展協會理事長黃德誠向本刊表示，台灣倍速羅得不厭其煩、挨家挨戶地與部落居民溝通，讓許多居民了解倍速羅得在紅葉部落發展地熱若能成功，除了可能為部落的觀光與農業發展帶來幫助，更有機會吸引更多開發商進來部落探勘地熱，有助於創造部落經濟的活絡，幫助許多部落家庭，因此，諮商投票才能順利過關。

花了五年多時間只獲得探勘鑽井許可，對很多企業主而言，或許會覺得是難以接受的事情，而無法堅持，但倍速羅得在理念一致、資金雄厚的Breakthrough Energy Ventures（微軟創辦人比爾蓋茲投資的私募基金）、Google、Chevron、INGKA等大股東支持下，一路朝著開發地熱電廠的目標堅定前進。

Google看好全球地熱發展，除與倍速羅得簽下地熱企業購售電合約，還對倍速羅得進行股權投資。

Google不只跟台灣倍速羅得簽下亞太地區首張地熱企業購售電合約（CPPA），還投資倍速羅得，因為Google認為地熱是相當好的基載綠電且發展潛力被低估，他們想協助地熱產業快速升級。事實上，除了出錢買電，Google有時還會出面協助地熱開發商跟當地政府溝通。「Google透過CPPA肯定台灣有發展地熱的潛力，同時表達對台灣倍速羅得開發案場有信心。」賴湘絜充滿自信地說。

為何看中台灣？身為台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德向本刊分析，台灣、日本和菲律賓都位於地熱資源豐富的太平洋火環帶，日本地熱裝置容量約600MW（百萬瓦），菲律賓則已經超過1GW（十億瓦），台灣現在連10MW都沒有，未來有機會發展到100MW以上。

