打開地熱寶庫1／領先外商插旗台灣地熱全因3大因素 倍速羅得助地熱發電迅速成長有祕招

倍速羅得將攜手台電等公司共同開發大屯山的地熱資源。

根據經濟部資料顯示，台灣有27個地熱潛力場址，而台灣倍速羅得經營團隊至少都跑過一趟，最後評估出10個可能發展地點，經過開發可行性的綜合考量，優先鎖定花蓮瑞穗、台北大屯山及南投廬山3地進行評估、探勘。目前花蓮瑞穗進度最快，已獲得探勘鑽井許可。

當被問到「為何會領先許多外商，率先插旗台灣？」台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德向本刊表示，台灣是一個經濟發達且社會安全又不錯的國家，對外商有一定的吸引力。而對地熱開發商來說，台灣本身存在還不錯的地熱條件，而且政府對推廣地熱也相當支持，除訂定躉購費率，也一步一步地完善法律規範及地熱資訊。至於市場面，台灣本身是出口導向的國家，出口廠商（尤其是高科技廠商）對綠電存在相當可觀的需求。

「重點是，台灣地熱發展從淺層開始，當淺層地熱開發逐漸完畢，若運氣好的話，剛好銜接上增強型地熱系統（EGS）、先進型地熱系統（AGS）、超臨界地熱（SHR）等次世代地熱技術發展成熟，深層地熱正好可以開始商業化。」黃天德進一步說。

「倍速羅得是以平台模式降低地熱開發風險，從而突破限制，加速規模化，開創新局。以地熱蘊藏潛力可能高達500MW的大屯山為例，就與擁有技術與豐富工程經驗的GreenFire Energy、Baker Hughes及台電共同合作開發。而目前處於獨資狀態的花蓮瑞穗案場，若有機會也希望引進策略合作夥伴，一同加速開發。」黃天德說。

倍速羅得2019年來台灣地熱市場投石問路，鎖定花蓮瑞穗（圖）等地展開地質調查、探勘鑽井等動作。（Baseload Power Taiwan提供）

黃天德強調，倍速羅得的策略是一次不只開發一個案場，而是好幾個專案同時進行，以分散風險；而不同案同時進行，自然就需要合作夥伴進來協助，才能快速規模化，並降低風險。倘若花了五年時間才發現案子不行，再從頭開始另一個專案，公司空轉時間會太久，而同時有幾個案場在運作，公司比較能夠正常運作。換句話說，倍速羅得的地熱案場可能如雨後春筍般，一個一個冒出來，裝置容量像滾雪球一樣越滾越大。

倍速羅得將地方居民視為合作夥伴，耐心與地方溝通並取得民眾的信任，共同推進地熱開發。左為黃天德。

「倍速羅得的股東都有一致的目標，就是希望帶動全球地熱的發展風潮。」黃天德充滿霸氣地表示。他並進一步指出，倍速羅得不單會把適合台灣的技術與設備帶進台灣地熱市場，同時也會帶著台灣的地熱軟硬體合作夥伴走向海外市場。

黃天德表示，地質調查、電廠設計與施工、大型發電機以外的周邊設備等，都有跟台灣廠商接觸、交流，並已與中興工程等台廠有業務往來，未來也會持續釋出跟台廠合作的機會，畢竟若能利用在地資源，對成本是較為有利的。而就整體供應鏈來看，台灣地熱市場若發展成熟，可能有五到七成的設施及設備會由台灣供應鏈負責。

