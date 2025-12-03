打開地熱寶庫1／領先外商插旗台灣地熱全因3大因素 倍速羅得助地熱發電迅速成長有祕招
根據經濟部資料顯示，台灣有27個地熱潛力場址，而台灣倍速羅得經營團隊至少都跑過一趟，最後評估出10個可能發展地點，經過開發可行性的綜合考量，優先鎖定花蓮瑞穗、台北大屯山及南投廬山3地進行評估、探勘。目前花蓮瑞穗進度最快，已獲得探勘鑽井許可。
當被問到「為何會領先許多外商，率先插旗台灣？」台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德向本刊表示，台灣是一個經濟發達且社會安全又不錯的國家，對外商有一定的吸引力。而對地熱開發商來說，台灣本身存在還不錯的地熱條件，而且政府對推廣地熱也相當支持，除訂定躉購費率，也一步一步地完善法律規範及地熱資訊。至於市場面，台灣本身是出口導向的國家，出口廠商（尤其是高科技廠商）對綠電存在相當可觀的需求。
「重點是，台灣地熱發展從淺層開始，當淺層地熱開發逐漸完畢，若運氣好的話，剛好銜接上增強型地熱系統（EGS）、先進型地熱系統（AGS）、超臨界地熱（SHR）等次世代地熱技術發展成熟，深層地熱正好可以開始商業化。」黃天德進一步說。
「倍速羅得是以平台模式降低地熱開發風險，從而突破限制，加速規模化，開創新局。以地熱蘊藏潛力可能高達500MW的大屯山為例，就與擁有技術與豐富工程經驗的GreenFire Energy、Baker Hughes及台電共同合作開發。而目前處於獨資狀態的花蓮瑞穗案場，若有機會也希望引進策略合作夥伴，一同加速開發。」黃天德說。
黃天德強調，倍速羅得的策略是一次不只開發一個案場，而是好幾個專案同時進行，以分散風險；而不同案同時進行，自然就需要合作夥伴進來協助，才能快速規模化，並降低風險。倘若花了五年時間才發現案子不行，再從頭開始另一個專案，公司空轉時間會太久，而同時有幾個案場在運作，公司比較能夠正常運作。換句話說，倍速羅得的地熱案場可能如雨後春筍般，一個一個冒出來，裝置容量像滾雪球一樣越滾越大。
「倍速羅得的股東都有一致的目標，就是希望帶動全球地熱的發展風潮。」黃天德充滿霸氣地表示。他並進一步指出，倍速羅得不單會把適合台灣的技術與設備帶進台灣地熱市場，同時也會帶著台灣的地熱軟硬體合作夥伴走向海外市場。
黃天德表示，地質調查、電廠設計與施工、大型發電機以外的周邊設備等，都有跟台灣廠商接觸、交流，並已與中興工程等台廠有業務往來，未來也會持續釋出跟台廠合作的機會，畢竟若能利用在地資源，對成本是較為有利的。而就整體供應鏈來看，台灣地熱市場若發展成熟，可能有五到七成的設施及設備會由台灣供應鏈負責。
更多鏡週刊報導
打開地熱寶庫2／設址原鄕敦親睦鄰博感情 地熱電廠連結區域經濟與部落共榮
打開地熱寶庫／新電廠未開張就獲谷歌注資加訂單 倍速羅得蹲點5年敲開台灣地熱寶庫
其他人也在看
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源，因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源，疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭，對此，今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染，停止抽取基隆河原水，改以新山水庫蓄水供水，暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應，但西勢水庫較小，後續只能供應3天內水，在此之前若不能解決油污染事件，仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此，基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘，並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出，污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠，台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格將盡速恢復取水，以減輕西勢水庫供水壓力。 另外，由於市府已將此事件視為重大災難，因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」，展開溝渠清淤，並往上游找尋污染源頭，針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案，與專家學者研議相關因應措新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 4
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 3
台灣鯛驗出禁藥恩氟喹啉羧酸！全聯急下架 全台18縣市近1.4萬人吃下肚
高雄衛生局抽查發現全聯銷售的台灣鯛魚排檢出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，已立即啟動全面下架回收作業。經調查，這批問題魚貨來自雲林縣東勢一處養殖場，已流通至全台18個縣市的369家全聯分店，進貨15624片中已售出13793片，僅回收1831片。雖然養殖業者否認使用禁藥，但目前相關單位已進行移動管制，等待複驗結果以釐清真相。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
不知用水從基隆河抽上來 議員轟謝國樑「在睡覺嗎」｜#鏡新聞
基隆市自來水出現油味，污染源還沒找出來現在又出現，新的污染點，位在暖暖源遠路，溝渠水面出現不明油污，污染源來自正方倉儲，環保局預計下午裁罰，最高可處300萬元。基隆市府今天（12/3）一早也成立前進指揮所，不過市長謝國樑，週一受訪提到他原本不知道基隆用水來自基隆，引起民代抨擊，市長在睡覺嗎？鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
謝國樑到現在才知道基隆喝的是基隆河的水 議員鄭文婷批：孔鏘市長
鄭文婷指出，基隆自來水疑似出現汽油異味的事件，自上週四爆發以來延燒已整整一週。市府在事件初期反應遲緩，市長謝國樑更在昨日公開表示「到現在才知道基隆喝的是基隆河的水」，令人震驚。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣鯉魚潭水庫，供應自來水的直徑40公分管線，1日下午在中平大橋突然破管，自來水有如小瀑布狂噴，自來水公司搶修，影響4戶停水，預計在2日傍晚恢復供水。苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)水柱往前面噴灑，往旁邊噴灑，往上面噴灑，這噴泉很帶勁，換個角度看！這下知道不是賞景用的噴泉了，是從橋下噴出去的，看看週邊的野樹林，活得也挺水潤，沒有被野火燒需要灌救的問題，那這水到底是？鄉民代表1日下午3點多，行經苗128線，銅鑼鄉中平大橋，發現西向車道旁橋，大量水噴湧而出，疑似是橋下方自來水管爆管，自來水公司獲報，派員到場處理！由鯉魚潭水庫，供應銅鑼鄉中平村，及公館鄉，自來水直徑40公分管線，突然破管，影響四戶停水！苗栗中平大橋自來水管爆裂。(圖/邱俊超攝)自來水公司關掉水源，緊急搶修，預計在2日傍晚恢復供水。這還有案外案，被發現中平大橋下，因為位處偏僻，被人棄置許多垃圾，亂象也跟著爆！原文出處：水瀑狂噴! 鯉魚潭40公分過橋管破 台水急調度搶修 更多民視新聞報導事發5天! 基隆自來水有汽油味 "礦泉水被搶光"民怨四起淡水停水第4天！侯友宜喊「8成復水」遭灌爆 律師：都學盧秀燕工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
碳盤查報告書通過第三方查證 中山醫院立永續醫療治理里程碑
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導 首次完成的《溫室氣體碳盤查報告書》通過法國標準協會貝爾國際驗證機構(Bureau Veritas，BV)第三方查證，台北中山醫院今(3)日表示，代表醫院在永續治理與減碳管理方面達到國際標準，並為醫療院所推動環境永續樹立示範。授證典禮由BV總經理江有泰代表授證，台北中山醫院院長朱益宏、綠易顧問董事長毛穎崙及台灣...匯流新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
基隆水汙染+1！正方倉儲排放汙染物 急清淤檢測
打開水龍頭都能聞到汽油味，水無染的影響，真的讓基隆地區民眾，這幾天「用水」相當不便，然而就在昨天(2號)，在暖暖福安宮旁，出現新的汙染源！目前初步排除不是11月27號的汙染源，而是由附近正方倉儲排出的汙染物，到底是什麼物質，還有待詳細檢驗。但目前供水主要靠西勢水庫，我們空拍直擊，水庫恐剩3日供水量，基隆河水質若持續未改善，未來3.5萬戶可能停水！ #基隆水汙染#汽油味#清淤檢測東森新聞影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
首次找出臨界點 PM2.5濃度>25μg/m³ 運動效益減半
台北市 / 綜合報導 運動是為了讓身體健康，但如果空氣品質不好，會有什麼影響？中興大學運動與健康管理研究所教授，和團隊進行了一項國際計畫，他們監測了5個國家，152萬名成年人，平均花了10年，首次找出空污濃度影響運動效益的臨界點，證實PM2.5濃度超過25微克/立方米的時候，運動效益會少一半，根據環境部對高雄地區的統計，若是用更嚴格的標準，超過15微克/立方米就算空氣品質不良，那麼去年一整年，大寮區就有227天、仁武區有222天，都不適合在戶外運動。瞄準籃框投籃，另一人防守，一來一往，全身動起來，流了不少汗，操場跑步，也大汗淋漓，空氣品質好的時候，大口喘氣相當暢快，如果是空品差的時候呢？民眾說：「會比較吸不到氧氣，喘不過氣，就像吸二手菸，會造成影響。」空品不好時運動，民眾體感上明顯覺得不舒服，而這感受確實是真實反映運動效果。中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「當長期PM2.5的平均濃度超過25以上，你的運動健康效益，會有打折的狀況。」古博文教授跟他的團隊，主導的國際計畫，分析5個國家大約152萬名成年人，長達平均10年的監測數據，證實長期暴露在PM2.5濃度，年平均高於25微克/立方米（μg/m³）的環境，會顯著削弱，甚至抵消運動帶來的健康效益，研究首次找出PM2.5對健康影響的臨界點，當濃度大於25微克/立方米（ΜG/M³）時，運動效益剩一半，降低死亡風險為12-15%，當濃度大於35微克/立方米（μg/m³）時，運動對癌症死亡保護不再明顯。中興大學運動與健康管理研究所特聘教授古博文說：「到35-50的時候，規律運動對於癌症死因的保護效果，已經消失。」而根據環保單位統計，113年全年，高雄大寮的空氣品質，PM2.5的濃度大於20微克/立方米就有227天，高雄仁武有222天，高雄林園的平均濃度是19.6不良天數有213天，只要PM2.5濃度過高，都建議不要戶外運動，改在室內健身，運動起來才不會事倍功半。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 328
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 409
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 173
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 3
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 10 小時前 ・ 25
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 27
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119