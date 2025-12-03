打開地熱寶庫2／設址原鄕敦親睦鄰博感情 地熱電廠連結區域經濟與部落共榮
在國外，地熱電廠往往不是只發電而已，還有可能扮演地方經濟促進者的角色，可以促成或帶動電廠所在地周邊的經濟活動，與周邊的經濟活動產生連結，這是地熱與其他再生能源比較不同的地方。事實上，包括日本、冰島等都有許多成功的案例。
「地熱將成為台灣發展再生能源的第三支箭。」站在花蓮紅葉村紅葉大橋上望向遠方的「倍速羅得維默比地熱發電廠」預定地，台灣倍速羅得董事長兼總經理黃天德黃天德語氣堅定地表示，倍速羅得在台灣市場的目標是最少要有一個具一定規模的地熱電廠運行，「我們對這個案場很有信心，只是目前還很難評估能夠發展到多大。」
依照政府的資料，花蓮瑞穗的地熱潛力可能有15～20MW，但也不排除可能高於上述預估值，案場發電量究竟是「小魚缸」或「游泳池」，鑽井之後將可驗證之前3G探勘（地質、地球化學及地球物理）的資料與概念模型，即可有比較準確的資訊。
倍速羅得亞洲區行銷溝通總監賴湘絜向本刊表示，地熱為穩定且能24小時運轉的潔淨能源。不單如此，地熱發電後的餘熱與尾水，還可結合溫室農業、農產乾燥、發展溫泉觀光，創造在地就業機會與促進地方經濟發展。倍速羅得公司在紅葉部落正式設立在地辦公室，聘請部落的居民當員工，就是期望能與部落、公部門等夥伴共同協力，實現能源開發與地方創生的願景。「日本就利用地熱烘乾咖啡豆、香菇等等。」賴湘絜說。
事實上，花蓮縣萬榮鄉紅葉部落的居民對倍速羅得的地熱開發能否成功也是充滿期待。紅葉部落會議主席呂少青表示：「諮商同意的結果，展現多數族人的心聲，自己相當肯定倍速羅得公司5年來於部落建立友好關係、善盡說明與溝通之責，因而支持倍速羅得公司在紅葉部落進行地熱能的探勘與開發，期盼未來若有地熱電廠興建，廠商能落實共好、共營之夥伴理念與回饋承諾，帶動部落的發展，部落會議也會持續站在監督的立場，捍衛族人權益。」
「倍速羅得是台灣地熱市場的先驅者之一，早點進入市場，雖然要負起教育關係人的責任，但也比較有機會先卡好位置。」黃天德緩緩道出一路走來的心得，同時也在無意中反映出台灣倍速羅得未來的路依舊充滿許多的挑戰。
