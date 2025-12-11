打開城市心客廳：基隆身障創新基地的共融進行式

文／景點+ 編輯部

在正濱漁港彩色屋旁，一場溫柔的社會革命正悄然展開。走過熙來攘往的彩色屋，你會發現一棟正在蛻變的建築—原中正區舊行政大樓。這裡，即將重生為「基隆身障創新基地」，一處嘗試翻轉社會福利想像、重新描繪「共融」輪廓的新場域。這不只是一次建築再生的工程，更是一場關於「如何看待身心障礙者」的典範轉移。

圖 / 基隆身障創新基地，以下同

翻轉視角：從「被照顧者」到「貢獻者」





「每一個生命都是珍貴的禮物，身心障礙者也是。」社會處處長楊玉欣的這句話，道出了基地的核心精神。過去的社福體系多半建立在「照顧」的思維上，而基隆這次選擇翻轉—以「就業」為核心、以「共創」與「共融」為動能，打造一個讓每個人都能參與、都能被看見的開放空間。

這裡，不只是社會服務的延伸，更是一座讓人可以走進來、坐下來的「城市心客廳」。透過開放共享的公共空間、結合就業培力的實作場域，以及為照顧者與市民預留的喘息角落，人們可以在這裡交流、創作、休憩，重新理解「共融」不只是政策口號，而是一種生活方式。同時，這裡的空間以美學為基礎的設計，讓空間兼具服務功能與藝術氛圍，成為全台創新型態社福設施的示範據點。

從願景到藍圖：一場真實的參與式設計





為了將願景落實，基隆社會處舉辦了議題擾動工作坊，吸引來自社福、建築、文化創意及社區營造等領域的民眾參與。更重要的是，身心障礙者親自參與成為共創成員，將真實經驗與需求融入基地規劃。

活動從一場田野踏查開始。學員們走訪基地周邊，一邊體驗日常環境的高低差與無障礙設施的不便，另一邊也陪著身心障礙者，走進正濱漁港的街道與海風之中。對有些人而言，這只是一次日常散步；對另一些人來說，卻是難得能以「旅人」的姿態，透過相對平順的路徑參與城市風景的時刻。這趟踏查，不只看見障礙，更是一場學員們彼此交換視角的同行。

回到工作坊現場，學員們將想像化為便利貼與空間模型。在熱烈討論中，一位身障者的母親輕聲說：「我希望有個可以喘息的空間。」這句話成為眾多心聲中的一個縮影，讓在場的人真切意識到，基地不只服務身心障礙者，更要成為照顧者的後盾，為長期付出的家庭成員提供片刻休憩的空間。

三個小組從不同角度展開想像。空間組透過模型設計，為每層樓賦予不同主題，期盼讓基地成為正濱漁港的新亮點。內容組盤點周邊文化資源，思考如何讓基地成為「基隆有愛」的城市名片。服務組則聚焦「喘息」需求，規劃讓身障者與家屬都能放鬆身心的體驗方案。

社福 × 商業：複合營運的新典範

基隆身障創新基地最具突破性的地方，在於它將社福與商業活力並行。一樓將設有開放式展示與諮詢空間，四、五樓開放基隆身心障礙協會及相關社福團體進駐，提供多元服務與培力課程。二至三樓規劃為運動中心，六、七樓則設置友善主題餐廳，由民間團隊經營，引入市場活力。特別是頂樓餐廳，未來將與具備社會責任的品牌團隊合作，讓身障者能在真實職場中展現專業、獲得合理報酬，並同步建立就業支持與職場友善的機制。

從基隆出發，孵化共融的未來

未來，基隆身障創新基地不只是地方的社福基地，更將成為全台首座以共融為核心的創新示範點。建築將讓市民自然走進、感受障礙文化，推動共融設計與社會創新的教育，也連結不同障別、持續孵化新服務，成為源源不絕的創意引擎。

在正濱漁港彩色屋旁，一場溫柔卻深刻的社會實驗正在進行。它提醒我們，共融不是口號，而是需要被設計、被體驗、被生活化的日常。當我們願意與身障者並肩共創，一座更溫暖、更有人情味，也更勇於實踐共融價值的城市，正悄然誕生。

