打開存款簿見「年金仍被砍」！李來希籲打爆政院總機：反年改已過，為何不執行？

立法院去年三讀通過停砍公教年金法案，行政院雖副署，但表態不執行，並提出釋憲及暫時處分。全國公務人員協會前理事長李來希2日在臉書發文感嘆，今年元旦本該是新年的第一道曙光，卻成了全國退休公教警消最沉痛的一天。當他打開存款簿的那一刻，親眼看見政府再次踐踏承諾、撕毀法律，背叛一生奉獻國家的人民。李來希呼籲退休公教警消打爆行政院總機，表達最嚴正的抗議。

李來希表示，民國115年1月1日，本來應該是新年第一道曙光，卻成了全國退休公教警消最沉痛的一天。當大多數國人歡慶跨年、迎接新年新希望，公教人員卻在清晨打開存款簿的那一刻，親眼看見政府再次踐踏承諾、撕毀法律、背叛一生奉獻國家的人民。

李來希提到，立法院三讀通過、總統依法公告的停砍退休金法案不是口號、不是建議，而是白紙黑字、必須執行的法律命令，但行政院選擇無視國會、無視總統、無視法治，繼續用行政傲慢，一刀一刀砍向退休公教警消的生計與尊嚴。

嘆公教被任意犧牲 李來希：當法律被踐踏，沉默只會換來羞辱

「這不是技術性問題，不是財政困難，而是赤裸裸的違法不執行，是徹頭徹尾的殺驢卸磨、兔死狗烹！」李來希強調，公教人員在最危險的第一線奉獻一生，守治安、救災難、護人民、撐制度；退下來後，卻被當成可以任意犧牲、隨意拖延、冷血計算的對象，這不是改革，這是掠奪；這不是依法行政，這是官逼民反。當法律被踐踏，當正義被踢開，沉默，只會換來更深的羞辱；忍耐，只會被視為軟弱可欺。

李來希：公教要的不是特權，而是依法應得的一分一毫

李來希嚴正呼籲所有退休公教警消、現職同仁、家屬與關心法治的國人，立即致電行政院總機，表達最嚴正的抗議，「請清楚告訴他們：法律已通過，為何不執行？總統已公告，行政院憑什麼拖延？退休人員的生活，為何要成為政治算計的犧牲品？」

「一通電話不夠，就每天打；一個人不夠，就大家一起打。」李來希強調，公教人員要的不是特權，而是依法應得的一分一毫，如果行政院繼續裝聾作啞，人民就只能用更大的聲音、更團結的行動，讓執政黨聽見「法律不執行，人民不會退讓」。

