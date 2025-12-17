打開學生國際視野 中山大學附中學生赴韓交流見學

中山大學附中打造學生接軌世界的學習舞台 在雙語部黃玟瑾主任的帶領下，該校今年共有30位學生及2位師長，赴韓國展開為期6天的國際交流見學。

此次交流行程重點參訪首爾培花女子高等學校，臺韓學生進行全天候互動學習，實際入班體驗品德、體育與美術等特色課程，並一同享用學校營養午餐，全程以英語進行交流，在自然互動中培養溝通能力與國際素養，為彼此留下深刻且珍貴的學習回憶。