打開家門讓愛走進來 南投家扶招募寄養家庭

南投家扶中心籲有愛心有能力者踴躍投入寄養家庭服務。（記者扶小萍攝）





家扶基金會43年來致力於寄養家庭服務，目前寄養家庭甚至已進入二代傳承！南投家扶中心27日舉行「114年度寄養家庭招募記者會」，寄養家庭成員需俱備愛心、同理、陪伴、付出、溫暖與支持，視寄養孩子為家人，目前家扶仍需更多人投入，籲有能力愛心有意願的家庭打開家門，讓愛住進來，點亮孩子心中的光芒走向未來。

縣府社會及勞動局長林志忠代表縣長許淑華出席，縣議員林儒暘、簡千翔也到場，記者會中共同呼籲，現有寄養家庭照顧量能已近極限，需要更多人投入。

廣告 廣告

鄒女士母女持續擔任寄養家庭肩負重擔。（記者扶小萍攝）

跨越兩代都願承擔寄養家庭的重擔令人揪甘心。（記者扶小萍攝）



林志忠局長表示，南投現有38戶寄養家庭照顧79名兒少，寄養家庭父母都將孩子視如己出，彼此都建立深厚的感情。但不幸案件仍層出不窮，社工同仁第一優先考量就是安置到寄養家庭，但已接近飽和，縣府除鼓勵「兩代傳承」，希望現有寄養家庭子女接棒，更廣邀社會大眾加入服務。

家扶中心獻花感謝寄養家庭的無私奉獻。（記者扶小萍攝）

30多年前任幼稚園教師的鄒淑娟，近60歲加入寄養家庭，因為愛孩子且教育經驗豐富，已陸續照顧多名男孩，女兒王嘉琳自小受母親影響，在先生支持下也正式成為寄養家庭；記者會中母女同台挑起代表責任的扁擔代言，希望更多人站出來，加入寄養家庭行列。

家扶中心以營造大家庭為責任。（記者扶小萍攝）

家扶表示，家扶基金會自1978年率先全國試辦家庭寄養服務，並自1981年起陸續接受各縣市政府委託，至今邁入43年，家扶一直在兒少寄養服務工作努力，從學習國際服務經驗到推動政策制定、試辦服務與推展，目前有22縣市家扶中心受委託執行，服務量更涵蓋全台灣近8成兒少安置量，為需要的兒少安置需求帶來穩定力量。43年逾4,878戶寄養家庭投入，照顧近63,200名孩子。

南投家扶主任李雅婷表示，全台兒少通報案件上半年破3.6萬件，平均每天100至200名兒少急需安置，南投寄養家庭目前照顧近80名兒童，寄養父母平均55歲，近半數兒童有創傷或特殊需求，而新家庭的培訓需1.5至2年，南投寄養家庭缺口迫在眉睫。

議員林儒暘感謝寄養家庭的付出，同時也進入二代傳承，希望更多人加入一起協助孩子，讓他們健康快樂成長，找到屬生命中的一道光，順利走向未來。

近年兒少受虐事件層出不窮，很多需要保護、安置，縣府及家扶鼓勵有能力者，投入寄養家庭行列，寄養家庭不限年齡，只要有穩定生活、有愛心即可，家扶也設立招募專線049-2222080，期盼更多家庭響應，讓每一個受傷的孩子，都能擁有真正的家。

更多新聞推薦

● 賴清德將投1.25兆國防特別預算保台 馬英九：幾形同宣布台入「準戰爭狀態」