打開時光膠囊 龍崗校友憶過往

龍崗國小校友透過時光膠囊，從一年半前的約定來檢視自己。 （南家扶提供）

記者陳治交∕台南報導

南台南家扶中心、龍崗國小辦理《人生轉運站》國中小轉銜培力團體，透過時光膠囊，讓龍崗校友憶起過往時光，從一年半前的約定來檢視自己。

龍崗國小校長李啟榮表示，龍崗是最靠近市區的偏遠小校，資源不是最多，南家扶藉由多元方式來陪伴學生，帶給孩子們不同的體驗與成長，社工也會將學生在活動中的狀態進行完整記錄與評估，有助於學校在教學與輔導時更得心應手。

對應屆畢業生而言，《人生轉運站》是非常難能可貴的經驗，讓他們可以作好升上國中前的準備。阿融說，自從升上國中之後，生活幾乎被課業堆滿，同學們也都有各自的新生活，很少能有交集，這次回到國小母校，大家一起打開「給國中自己的一封信」，過往在國小快樂的回憶都回來了。

南家扶主任李保良指出，南家扶於一一０年成立「鯤喜灣基地」，作為社區兒少服務據點，今年開辦青少年服務社區據點「澄角」，希冀在一個友善、舒適、自在、溫暖、包容與安全的環境中，透過學習、反思與探索，讓青少年找到自己的力量及成長蛻變。