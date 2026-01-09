「打開潘朵拉盒子」能不跟嗎？黃偉哲宣布營養午餐免費 再轟蔣萬安炫富

台南市長黃偉哲宣布115學年度台南公私立國中小學生午餐全面免費。（曹婷婷攝）

台北市長蔣萬安宣布北市今年9月起營養午餐免費，台南市長黃偉哲上午炮轟蔣萬安在選前實施「無差別不排富」形同政策買票，更是炫富，逼著其他縣市跟進。黃偉哲9日下午宣布115學年度起台南營養午餐免費，並痛批蔣萬安炫富推稱是責任，反問既然將此事視為責任，為何在選舉前宣布實施？所求何事昭然若揭，他也無奈說，大家可能會問大可不跟，但「打開潘朵拉的盒子」，能不跟嗎？

黃偉哲今天下午3點半偕同教育局長鄭新輝公布9月起，台南市公私立國中小學生午餐全面免費，共計14.2萬名學生受惠，總經費16億元。黃偉哲也呼籲，中央應重新檢討財政收支劃分制度，對財政困難、發展相對落後的南部縣市，給予更多實質且公平的支持與補助，而非持續以齊頭式政策，進一步拉大城鄉與區域差距。

