打開生菜袋瞬間尖叫！情侶煮沙拉驚見「活體乘客」 一路跨州旅行
澳洲一群年輕人原本只是想煮頓牛排沙拉當晚餐，沒想到打開超市買回來的生菜包時，竟赫然發現裡面藏著一隻活生生的青蛙，讓所有人當場嚇到尖叫。更誇張的是，這隻青蛙一路待在密封包裝內不但沒死，還疑似跟著生菜跨越數千公里「搭便車」，離奇畫面曝光後迅速在網路爆紅，短短一天就吸引數百萬人觀看。
根據《澳洲廣播公司》（ABC）、《衛報》（The Guardian）、《美聯社》（AP）與《9Kitchen》報導，事件發生在澳洲西澳偏遠港鎮艾斯佩蘭斯（Esperance）。來自紐西蘭（New Zealand）的情侶蘿拉瓊斯（Laura Jones）與比利勒派恩（Billie Le Pine）表示，當時室友從當地超市Woolworths買回一包特價生菜，原本準備做牛排沙拉，沒想到打開前卻發現，袋內竟有一隻綠色青蛙在葉子間爬動。
蘿拉回憶，室友當時一臉淡定走進廚房說：「Bro，我的生菜裡有青蛙。」一開始大家還以為是在開玩笑，直到真的看到青蛙在密封袋裡活動，所有人瞬間笑瘋又嚇壞。比利則笑說：「牠看起來過得超舒服。」因為生菜包本身有透氣孔，青蛙一路上不但有空氣，還有整袋生菜能吃。
影片曝光後立刻在TikTok等社群平台瘋傳，觀看次數迅速突破數百萬，甚至有不少網友懷疑影片是AI生成，直呼「太離譜了」。而這群年輕人也替這隻意外爆紅的青蛙取名為「Greg」，還戲稱牠是「最chill的乘客」。
比利推測，這隻青蛙很可能是跟著蔬菜從澳洲東岸一路被運送到西澳，因為艾斯佩蘭斯許多蔬菜都來自澳洲東部地區。他還開玩笑表示，「這應該是Greg人生中最大的一趟冒險。」
後來這群室友還特地替Greg舉辦「送別儀式」，將牠帶到住家附近的水壩野放，甚至播放經典歌曲《Crazy Frog》替牠送行，畫面讓不少網友笑翻。
不過，澳洲兩棲動物專家喬迪羅利博士（Dr. Jodi Rowley）則提醒，這類「偷渡青蛙」事件其實並不少見，青蛙經常躲進香蕉、生菜等農產品中一起被運送。但她也警告，在未確認物種來源前就直接野放，可能帶來疾病傳播與生態風險。她推測，Greg可能是西澳常見的「摩托車蛙（motorbike frog）」，但如果是從東岸跟著蔬菜一起過來，也有可能是瀕危的鈴蛙（bell frog）品種。
對此，Woolworths也發聲明致歉，表示已對事件展開調查，並強調供應商平時都有嚴格清洗與品管程序，避免異物混入包裝，同時稱這起事件屬於「個案」。
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