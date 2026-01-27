打開紙袋看傻！麥當勞薯條飲料「慘遭腰斬」他怨外送員偷吃 內行揭真相

生活中心／王文承報導

一名男子表示餐點送達後，竟發現薯條份量明顯不足、飲料也只剩半杯，讓他當場傻眼，懷疑外送員途中「偷吃」。（示意圖／資料照）

麥當勞深受台灣民眾喜愛，不少人習慣透過外送平台點餐。不過，一名男子分享外送經驗，表示餐點送達後，竟發現薯條份量明顯不足、飲料也只剩半杯，讓他當場傻眼，懷疑外送員途中「偷吃」，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

薯條飲料砍半他怨外送員偷吃 內行揭真相



一名男網友在社群平台《Threads》發文指出，他透過外送平台訂購麥當勞，沒想到打開餐點後，薯條只剩半包，飲料也少了一大半，忍不住吐槽：「外送員是肚子很餓偷吃我的薯條嗎？連飲料都喝那麼多。」

廣告 廣告

貼文一出，不少人認為問題未必出在外送員身上，「麥當勞紙袋和飲料杯都有封條，如果封條完整，外送員偷吃的機率很低」、「薯條本來就有視覺落差，飲料比較可能是不小心灑了」、「封口沒破怎麼會覺得是外送員偷喝」、「薯條長這樣正常，飲料估計打翻」。

也有自稱資深外送員的網友分析，「我跑外送大概7年了，依經驗看比較像是飲料途中翻倒，外送員可能沒特別說明就急著離開。雖然確實有少數偷餐的人，但大部分外送員不會做這種事。」

更多三立新聞網報導

一堆人不知！她驚見丼飯連鎖店買「隱藏早餐」 眾人看價格全跪：太佛了

他驚見鄰居浴室裝這1物 洗澡全被看光！結局展開 驚呆眾人：太衝擊了

不只買東西！他體驗家樂福「隱藏服務」驚呆 眾人大讚：誰還去夜市？

健康長大是奇蹟？她揭家裡2大「噁心衛生習慣」 眾人看細節超崩潰

