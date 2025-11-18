（圖／本報系資料照）

綠營支持的大罷免大失敗已近3個月，但罷團金流來源和去向至今仍是一團迷霧，當初宣稱財務公開透明卻至今未見公布，多起違法募款爭議，檢調也沒有任何動作。究竟這些錢是否流入特定團體或任何人口袋，罷團該給熱情支持罷免的民眾一個明確的交待。

現行《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》並未明定罷免者與被罷免人的募款規範，當初罷團在募款時，就有人檢舉既然法無明文規定，就不該放任相關團體以罷免名義募款。當時綠營和賴政府支持大罷免正如火如荼，因此把這些反對聲浪當空氣。

廣告 廣告

儘管藍營要求行政部門加速修法進行規範，內政部今年2月也表示要在相關法規中增列罷免募款機制，但後續沒有任何進度。大罷免結束後，行政部門更是無消無息。

事實上，早在2020年親綠團體推動罷免時任高雄市長韓國瑜時，外界就已要求修法增列募款機制，但罷免結束後，行政部門的修法動作就不了了之，之後幾波罷免行動，對於修法每次都是隨口應承，最後敷衍了事。

去年基隆市罷免謝國樑市長的團體透過募資平台超額募資，當初承諾公開財務，但至今1年多仍無下文；大罷免期間外界檢舉罷團資金來源和流向不清不楚，檢調也未有行動。

國民黨團18日宣布將提案修正《政治獻金法》第2條，將罷免等政治活動納入規範。期盼綠營和行政部門盡速讓法案完成三讀，防止金流黑箱。

至於大罷免期間募款的罷團，也應履行當初承諾，公開金流來源與去向，若有違法也應一力承擔，這才是對支持者該有的態度和責任。