打開15坪的生活質感，美式風度假小宅，擁有泡澡浴缸與城市露台的完美比例

在城市裡擁有一處能讓人徹底放鬆的小宅，是許多忙碌族群心中的夢想。這間位於高樓層的15坪住宅，由顯樂空間設計操刀，以美式風為主調，結合精品飯店般的格局規劃，為屋主夫妻與愛犬打造出一個既能日常居住、又能度假放鬆的雅緻居所。



原始格局為建商制式的兩房設計，衛浴為簡易三件式配置。由於屋主特別喜愛泡澡，設計團隊重新思考空間分配，果斷拆除次臥隔間，擴充主衛浴面積，納入浴缸與乾濕分離規劃，讓浴室成為全宅的亮點。以飯店套房概念為靈感，將洗手台、化妝台與收納櫃體整合於同軸線上，灰白大理石紋理在燈光映照下更顯高雅，滿足屋主對「質感生活」的想像。



公共空間重新配置後，原先的一字型廚房改為ㄇ型設計，讓料理動線更順暢，並整合中島餐桌延伸機能。餐桌採用屋主與設計師一同挑選的綠翡翠大理石，其深淺交錯的紋理貫穿全宅，從客廳茶几、主臥梳妝台到浴室檯面皆一致延伸，串連出連貫且優雅的視覺語彙。



配色上則呼應夫妻二人各自的喜好——男屋主偏愛暖色木質，女屋主鍾情冷灰調性。設計師以米白牆面為基底，搭配木皮與灰質織品平衡兩者風格，創造兼具溫度與現代感的美式氛圍。客廳電視牆選用米色洞石與文化磚堆疊，質感與層次兼具；柔光透入時，灰藍沙發與米金燈光交織出細膩的生活情境。



更令人驚喜的是屋外的大露台。這是少見的1:1比例戶外空間，屋主特別喜愛城市景觀與夕陽時分的天際線，因此設計團隊延續室內語彙，配置防水家具、搖椅與高腳吧台，打造出宛如精品旅店lounge般的戶外起居區。白天可與愛犬享受陽光午茶，夜晚則與好友共賞港都夜景，舉杯紅酒間流露自在生活的節奏。

那張綠翡翠大理石餐桌——它不只是家具，更像是貫穿整個家的靈魂。從客廳延伸到臥室與浴室的同材質設計，讓15坪的空間有了流動的連續性與細膩的深度。當夜幕降臨、城市燈火亮起，屋主與愛犬並肩坐在露台，品酒、談天，那份生活的優雅與自在，正是這間小宅最動人的模樣。

