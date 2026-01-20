打開E-MAIL驚見「你好！我是賴清德」 詐團假冒總統警方偵辦中

詐騙集團假冒總統名義寄送電子郵件。圖：讀者提供

針對近期有不明人士冒用總統賴清德名義寄送電子郵件，並誘騙民眾回信。警政署今(20)日表示，該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道，於取得信任後進行詐騙或是蒐集資料，提醒國人務必提高警覺，切勿回信，以防受騙。

該郵件並非由總統府所發出，目的在於誤導收件人該電子郵件為合法之聯繫管道。圖：讀者提供

刑事局表示，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，警政署已責由該局科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪。圖：讀者提供

警政署在此也呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，請立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。民眾若收到疑似冒名郵件，可撥打「165反詐騙專線」或檢具相關事證向轄區警察機關檢舉，以利據以偵辦。

廣告 廣告

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

打破「不是故意就沒事」迷思！中壢警進校助學童認識法治觀念

桃園南區新住民學習中心歲末圍爐登場 提前歡度新年佳節