打雙黃燈也沒用！交警：紅線違停一律開罰、黃線臨停限3分鐘

台中市交通警察大隊強調，無論是否開啟雙黃燈警示，在紅線違規停車一律開罰，黃線臨停也有嚴格時間限制，違者最高可處1200元罰鍰，呼籲駕駛人務必遵守相關規定。

交通警察大隊指出，依據《道路交通管理處罰條例》規定，紅線區域全面禁止任何車輛停靠，違規者將面臨300元至600元罰鍰；至於黃線路段，每日上午7時至晚間8時期間雖開放臨時停靠，但駕駛人必須留在車內並保持車輛隨時可駛離狀態，停留時間嚴格限制在3分鐘內，超時將處600元至1200元罰款。

針對夜間停車規定，交通警察大隊說明，晚間8時至隔日上午7時，黃線路段開放一般停車；另外，若有接送未滿7歲兒童或行動不便人士上下車的特殊需求，不受3分鐘時間限制，但如在慢車道違規臨停，仍將依個案情況進行裁處。

關於駕駛人為閃避違停車輛而跨越雙黃線逆向行駛的情況，交通警察大隊表示，根據《道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，在不得已情況下可優先採取勸導方式處理，不予舉發，但提醒駕駛人仍需注意對向來車，避免因逆向行駛引發交通事故。

交通警察大隊補充，被舉發的民眾若有異議，可在30日內向處罰機關提出陳述意見，或向地方法院行政訴訟庭提起訴訟；該單位強調，交通執法目的在於預防事故發生並維持道路暢通，期望所有駕駛人共同遵守停車及臨停相關規定，維護交通安全。

