「打零工育2子」賣慘求情！二寶爸借詐團帳戶賠250萬還判刑

記者陳佳鈴／彰化報導

二寶爸辜男自 2022 年底起，將名下台幣與外幣帳戶、網路銀行帳密提供給詐騙集團。該集團隨後在臉書刊登「卡內基總部股票」等投資廣告，誘騙被害人匯款。（示意圖／資料照）

彰化縣一名二寶爸，因經濟困難鋌而走險提供銀行帳戶供詐騙集團洗錢，導致多名被害人遭詐騙逾567萬元。彰化地院近期審理結案，辜男不僅被依《洗錢防制法》判處有期徒刑1年、併科罰金12萬元，民事部分更被法官判決須賠償兩名被害人共計250萬元，讓打零工維生的他處境雪上加霜。

判決指出，二寶爸辜男自 2022 年底起，將名下台幣與外幣帳戶、網路銀行帳密提供給詐騙集團。該集團隨後在臉書刊登「卡內基總部股票」等投資廣告，誘騙被害人匯款。檢警追查發現受害人數多達9人，詐騙金額高達567萬5,000 多元。錢進辜男的帳戶後隨即被轉走，利用其帳戶製造金流斷點。

辜男於庭上辯稱，他因離婚且獨自撫養兩名子女，平日僅靠打零工維持家計，經濟狀況極度不佳才一時糊塗，強調自己無力償還鉅額款項。

法官審理認為，辜男身為成年人，應知悉交付帳戶極可能被用於非法勾當，卻仍提供資料助長詐騙風氣。雖然他坦承犯行，但至今未能與被害人達成和解或償還分文，顯見其侵權行為與被害人損害具有直接因果關係。

針對目前已提起附帶民事訴訟的兩名被害人，法官判決辜男應支付250萬，二寶爸不僅面臨牢獄之災，還得揹負連帶賠償整筆詐騙金額的巨額債務。

