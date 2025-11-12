打電玩荷包補血密技 8張高回饋信用卡對決
年底有不少電玩大作發售，小資族入手新遊戲就刷信用卡來省錢。目前市場上約有8張信用卡提供電玩消費好康，其中永豐大戶現金回饋卡最高贈13%刷卡金；兆豐將來銀行聯名卡、合庫卡娜赫拉的小動物聯名卡有11%優惠；星展傳說對決聯名卡、玉山U Bear卡、彰銀My購卡、永豐SPORT卡與玉山Pi拍錢包卡，回饋率達5%~10%。
聖誕節前後是電玩市場的大檔期，不少新作陸續上市。像是任天堂最新遊戲「寶可夢傳說Z-A」、「薩爾達無雙 封印戰記」已經開賣，「勇者鬥惡龍1 & 2 HD-2D重製版」也登上Switch 2、PS5與XBOX平台。PS5並推出動作冒險遊戲「羊蹄山戰鬼」，而強調不同職業的勇者在旅途中相遇的「歧路旅人0」，則在12月4日於全平台上架。
想要暢玩熱門遊戲，讓信用卡幫荷包「補血」。以永豐銀行大戶現金回饋卡優惠最高，設定電子帳單及永豐數位帳戶扣繳卡費，並成為永豐銀行「大戶等級」，新戶於指定平台進行國內外電玩消費享12%、13%現金回饋，既有用戶則有7%、8%的福利，登上「電玩神卡」冠軍寶座。
兆豐將來銀行卡一般消費送1%刷卡金，新戶辦卡並設定以帳戶扣繳卡費，次期起於指定通路刷卡通通加碼10%，最高回饋累加至11%。合庫卡娜赫拉的小動物聯名卡每月一般交易滿2,999元，於Nintendo、PlayStation平台消費均送11%，其中10%每月上限給300元。
星展銀行傳說對決聯名卡為市面上唯一的電玩聯名卡，設定以星展帳戶扣繳卡費後，Nintendo、Playstation、Steam、Garena、GASH、MyCard交易均贈10%現金積點。玉山U Bear卡將Nintendo、PlayStation平台消費列為網購交易，刷卡拿10%刷卡金，每月最多領100元。
彰銀My購卡鎖定年輕族群，一般消費享1%現金回饋、網購加贈1%、指定電玩娛樂加碼至8%。永豐銀行SPORT卡卡友每月運動量若達標，指定電玩通路消費最高可獲6%豐點。玉山Pi拍錢包信用卡特別將電玩遊戲專賣店「普雷伊」納入特約通路，綁定Pi拍錢包APP在門市內掃碼付款筆筆給5% P幣，讓玩家輕鬆收藏實體遊戲片。
2025年電玩消費高回饋信用卡優惠，如下表：
