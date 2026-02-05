「打電話叫你媽」高鐵桌板小事引爆！網紅泰辣公審鄰座男遭炎上 出面道歉了

台灣高鐵車廂內，YouTuber泰辣Tyla與鄰座乘客因桌板問題出現衝突，泰辣隨後竟發文公審並使用偏激言論。（翻攝自instagram/ty_ty_so_hot）

YouTuber泰辣Tyla日前搭台灣高鐵乘坐於靠走道位子，後來有男乘客欲入坐他旁邊的靠窗座位，因他用雙手拿起原本擺在桌板上的食物，故請該乘客協助收起桌板，然而對方未有回應，僅用眼神示意泰辣幫忙收。這讓泰辣頓時當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要打電話叫你媽來扶？」

為何泰辣反被網友炎上？

隨後泰辣也將此事描述PO上IG限時動態，並寫到「遇到一個中年男巨嬰🙄 」，甚至用AI做出該乘客長相模擬圖，還形容對方身上有異味、「活得像一塊石頭怎麼不乾脆去刻成墓碑？活得跟死了也沒兩樣」，泰辣諸如此類偏激攻擊言論反遭部分網友炎上其「巨嬰式發飆」。

高鐵桌板究竟該誰收？ 網友熱議焦點

事件曝光後，在社群掀起大量討論。多數網友反批泰辣：「桌板是你自己的，怎麼不自己收？」「你才是中年巨嬰好嗎？」「還特意用AI生成去外貌攻擊加公審對方 就真的太刻意，太過份了」「講別人像石頭，是在霸凌嗎？」「就事論事可以，容貌罷凌真的不應該！而且公審的話語也太刻薄，將心比心」。

廣告 廣告

泰辣Tyla發文道歉 事件後他如何回應社群批評？

面對網友批評，泰辣昨（4日）下午發文道歉，承認自己錯在要求他人協助不成，卻反過來指責對方，「在這次的事件裡我完全站在自己的主觀角度看事情，並做出了不恰當的發言，還沾沾自喜發限動，造成了許多人的感受很差，我很抱歉，對不起。」

面對網友炎上炮火，泰辣也發文道歉了。（翻攝自instagram/ty_ty_so_hot）

更多鏡週刊報導

全家「香菜花生奶茶」新品！網紅、議員都參戰實測 他喝完表情超母湯...不忘tag蔡英文

「雙手反綁趴地」奈及利亞中部村落爆恐怖襲擊 170村民被行刑式屠殺

「挑戰摸日本空姐手手」噁男部落客PO影片被轟爆 三修文案惹怒網：還蹭自己的炎上...