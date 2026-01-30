打電話嗆「炸掉4個里＋血洗埔里」！一審認嘴砲無罪 二審狠逆轉判刑

記者陳佳鈴／南投報導

打電話到派出所恫嚇要「炸掉4個里」、「血洗埔里」。南投地院一審原認為這僅是情緒性的誇張表達，判決無罪，但二審到了台中高分院逆轉翻盤。（翻攝自Google Maps）

對警察講氣話也要看場合！南投一名沈姓男子，因不滿警方辦案程序，竟撥打電話到派出所恫嚇要「炸掉4個里」、「血洗埔里」。南投地院一審原認為這僅是情緒性的誇張表達，判決無罪；但台中高分院二審認為，其言論已明確表達要加害不特定多數人，構成「恐嚇公眾罪」，日前大逆轉撤銷原判，改判沈男有期徒刑2月。

判決書指出，沈男於2024年4月17日凌晨1點多，致電南投埔里分局隆生派出所。因不滿員警回覆，竟向胡姓警員狂言：「我會讓你們隆生派出所4個里：水頭、麒麟、溪南、珠格，還有你新建大樓與2650戶，我會全部炸掉！」甚至語出驚人地說：「不然我就血洗你們埔里。」

南投地院一審時，沈男辯稱是說要「水洗」而非「血洗」，且是因為警方不理會他才一時氣憤。一審法官採信其說法，認為沈男主要目的是質疑辦案態度，言語雖激進，但屬於「情緒性、誇張化表達」，且對象僅針對單一警員，客觀上未對公眾告知惡害，因此判決無罪。

案經上訴，台中高分院見解大不同。二審法官比對通話內容，發現沈男曾提及「瓦斯桶全開」、「用防風打火機」，顯見「水洗」之說是卸責之詞。

更關鍵的是，二審認為沈男明確點名要炸掉「4個里」及「派出所」，對一般民眾而言，這代表隨時可能引爆爆裂物。這種針對「不特定多數人」的加害意圖，已經讓警方啟動偵查防範實害，不再只是單純的情緒抒發，而是實質的「恐嚇公眾」。最終二審撤銷無罪判決，改依恐嚇公眾罪判處沈男有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。

