打電話給爸媽線路不通！前主播：所有一切讓人想起921 網認同：一開始上下抖動

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里。前主播蕭彤雯也直呼這場地震太可怕，趕緊打電話給爸媽，結果線路不通！所有一切都讓人想起921。

深夜大地震全台有感，前主播蕭彤雯直呼「這震真的太可怕了！趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯真的嚇到心跳漏半拍」她也在留言區提及北部因為盆地效應，感受可能比實際測到的震度更強。

不少網友留言回應「這次真的很有感」、「真的一開始是上下抖動，就想起921！

」、「真的嚇爆欸～有夠晃的」、「台中也搖很大力，還搖很久」、「是真的有921的感覺，也是在要睡覺的時間⋯」、「對啊、打不通」

