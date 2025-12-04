打高爾夫混進上流圈！ 女家長會長吸金20億元逃海外

南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

高雄一名邱姓家長會長，透過黃姓高爾夫球教練，結識上流社會的球友，聲稱能以股市代墊資金，每月獲利達2%的說法，甚至還涉嫌誘騙人進行人民幣的私下匯兌，長達5年的時間，被害人騙及北中南；但黃姓教練出面喊冤，說基於男女情感，也曾借錢給邱姓會長，根本沒經手邱女跟別人的金錢交易，說自己也是被害人。

當事黃姓教練出面喊冤，根本沒經手邱女跟別人的金錢交易，說自己也是被害人。（圖／民視新聞）

涉及吸金案的黃姓高爾夫球教練，2024年利用設立的公司，冠名贊助公開賽，當時祭出總獎金3百萬元，吸引許多職業高爾夫球選手報名參加，沒想到一切只是誘騙人投資的開端。受害者表示，由於他是贊助比賽嘛，所以很多人會看你這個企業感覺做得不錯，不然你怎麼可以贊助比賽，人家就會覺得說你在做什麼的，可能就用這個方式去招攬投資嘛。

黃姓教練出面說基於男女感情，之前也有借錢給邱姓會長，卻成了芭樂票拿不回來。（圖／民視新聞）

受害者說，黃姓教練每次出現在球場，出手都很闊綽，還時常贊助高爾夫球活動，展現財力，2020年起，介紹＂女密友＂邱姓會長，給醫界、企業界的球友，基於信任，球員對於邱姓會長提出，以股市代墊資金，每月能獲利達2%的說法深信不疑，直到去年底拿不到利息，吸金案就此曝光。受害者表示，大概知道的被騙應該有90幾個吧，2月到6月都有提告，遍及北中南，總共被詐騙金額應該超過20億元。當事黃姓教練表示，也是因為兩個告我，我一次問清楚，邱女介紹我認識的，他們問我利潤好不好，我是說還好不錯，問題是錢沒有經過我的手，我也是負債，我是被害變成被告，黃姓教練說，基於男女感情，之前也有借錢給邱姓會長，卻成了芭樂票拿不回來。另外還有受害者指控，邱姓會長會誘騙投資人，進行人民幣的私下匯兌，受騙者遍及北中南。受害者表示，邱女後面有請一些在大陸經商的人，去兌換人民幣，但是她在台灣是開支票給人家，但是支票就全部都跳票了嘛。當事黃姓教練表示，如果說我今天有碰到錢，捲走你很多的錢在外面置產，你都可以去查，問題是都沒有啊。長達5年的詐騙時間，預估吸金超過20億元，錢拿不拿得回來是一回事，受害者只希望邱姓會長能返台，深切面對自己犯的錯。

