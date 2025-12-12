打麻將比看履歷更準？ CEO揭密：贏家都有這種「牌桌思維」





在競爭激烈的商業世界中，運氣到底占了多少？努力又能彌補多少？這一直是許多人熱議的話題。而日本大型網路服務集團CyberAgent創辦人藤田進，最近因一段「用麻將看懂成功學」的分享，再度引發討論。他認為：真正能在商場活下來的人，不是運氣最好的人，而是最懂得在對的時機出手的人。

根據日媒報導，藤田進從長年打麻將的經驗裡，看出一個殘酷又現實的道理──成功的結構其實「七成靠運勢、三成靠技巧」。聽起來運氣佔比不小，但他強調，那三成的影響力遠比想像中大，因為它決定你能不能把短暫的好運變成長期的穩勝。

藤田認為麻將與商業有驚人的相似處。他提到，自己深受唐吉軻德創辦人安田隆夫啟發──安田在牌桌上總是冷靜無比，無論牌況好壞都不會因情緒動搖。藤田說，這種「不被心情牽著走、而是跟著局勢走」的能力，正是商業世界強者的共同特質。

藤田指出，許多人一聽到「靠運氣」就豎起反感，但他觀察過無數牌局，得出的結論卻相反：運氣其實非常公平。每個人都會有順風期與逆風期，只是長短不同而已。真正拉開差距的地方在於──你怎麼回應運氣的波動。

▼藤田進從長年打麻將的經驗裡，看出一個殘酷又現實的道理──成功的結構其實「七成靠運勢、三成靠技巧」。（示意圖／取自Pixabay）

他指出，弱勢玩家在走運時常會以為是自己的本事，一旦遇到霉運又會慌亂失序，相反的高手懂得分辨哪些是能掌控、哪些是無法改變的，會在好運時擴大成果，在壞運時減少風險，形成長期優勢，這也是藤田口中最關鍵的能力：「勝負眼」──能看清局勢該怎麼走。

此外他也特別提醒，多數人都迷戀一次逆轉的大勝，但那些華麗的瞬間其實很少見，真正能堆疊長期勝利的，是那些看起來不起眼的小和局、小得分，穩定地累積優勢，才是高手真正的底氣。

▼藤田進從長年打麻將的經驗裡，看出一個殘酷又現實的道理──成功的結構其實「七成靠運勢、三成靠技巧」。（示意圖／東森新聞資料照）

談到「時機」，藤田的觀點更讓許多人點頭。他認為很多人把努力當成憑感覺的行為，心血來潮就猛衝、遇到刺激就盲目硬拚，但這些都忽略了最重要的前提──環境是否準備好讓你成功。

在麻將落後時急著翻盤，只會讓自己更亂，在商業上也是如此，市場若還沒出現機會，再努力也只是事倍功半，藤田說，自己從牌桌學會的關鍵心法是：時機對了，要敢全力下注；時機沒到，再有幹勁也得忍住。

他強調，真正的高手不是永遠努力，而是永遠站在最好的時機點努力，因為一個對的時刻，能把人多年累積的準備瞬間放大。

藤田最後表示，這種「讀懂大勢、控制情緒、抓緊時機」的能力，是他從麻將帶到商場的最大收穫，也是他相信能決定一個人能否長期獲勝的根本──遠比運氣本身更加重要。

（封面示意圖／取自Pixabay）

