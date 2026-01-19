打麻將狂輸4萬多懷疑被詐賭！花蓮男酒後怒砍人遭逮

花蓮鄭姓男子懷疑牌友詐賭，酒後持刀傷人遭逮。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 花蓮吉安鄉發生一起持刀傷人事件，62歲鄭姓男子因打麻將輸4萬多元，懷疑牌友44歲黃男出老千詐賭，酒後憤而持刀尋仇，趁黃男毫無防備時朝其頸部揮砍，所幸旁人及時阻止，黃男僅受輕傷，全案依殺人未遂罪現行犯，將鄭嫌移送花蓮地檢署偵辦。

事發在12日下午，鄭姓男子酒後持短刀前往吉安鄉中山路一帶，鎖定黃姓男子上前攔堵，並於大庭廣眾下揮刀朝對方的頸部揮砍，所幸當時旁人第一時間衝上前制止並奮力拉開雙方，才未釀成更嚴重的傷亡，鄭男隨後趁亂逃離現場。

警消獲報案後迅速趕抵現場，發現黃男的頸部與手部僅受輕微劃傷，送醫包紮治療後已無生命危險。員警更在1小時內將鄭姓嫌犯逮捕到案，鄭男與44歲的黃姓被害人是經常湊桌切磋的牌友，但鄭男輸錢金額累積高達4萬多元，懷疑黃男夥同其他牌友詐賭，遂於酒後憤而出手。

鄭男到案後坦承雙方有債務糾紛，卻否認持刀攻擊，還供稱自己遭對方毆打。警方訊後仍依殺人未遂罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。吉安警分局呼籲，民眾若有金錢或糾紛，應循理性、合法途徑解決，切勿因一時衝動訴諸暴力。

