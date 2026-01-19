打麻將輸4萬多 懷疑牌友出老千！他怒持刀砍人

【記者李光濱／花蓮報導】花蓮1名64歲鄭姓男子跟友人打麻將輸了4萬多元，竟懷疑45歲黃姓牌友出老千詐賭，氣憤之餘趁酒意持短刀尋仇刺傷黃男頸部，所幸旁人及時制止，警方獲報後在1小時內將其逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，這名62歲鄭姓男子與44歲黃姓被害人平時互為牌友，經常湊桌打麻將。鄭男自認牌技不差，但近期卻屢戰屢敗，統計下來已輸了4萬多元。鄭男心有不甘，懷疑是黃男夥同另外2名牌友聯手出老千詐賭，導致他荷包失血，雙方因此種下心結。

吉安警分局調查，12日下午4點45分左右，鄭男喝了酒後情緒激動，帶著一把短刀前往吉安鄉中山路一處黃男經常出沒的檳榔攤。鄭男一見到黃男，趁其毫無防備之際，竟直接持刀朝黃男的頸部要害攻擊，雙方當場爆發扭打，所幸現場其他友人見狀，趕緊上前將雙方拉開，並合力奪下鄭男手中的短刀，鄭男見行兇未果隨即逃離現場。

警方查扣短刀一把。警方提供

警消人員獲報趕抵，經檢視黃姓被害人頸部及手部有輕微劃傷，經送醫包紮後並無生命危險，警方根據目擊民眾描述的嫌犯衣著特徵，研判鄭男應未走遠，立即動員警力在案發地點周邊展開搜捕。果然在下午5點30分左右，於吉安鄉中山路二段一間超商前，發現渾身酒氣、神情恍惚的鄭男，員警立即上前將其壓制逮捕。

鄧男行兇後遭警方逮捕。警方提供

鄭男落網後雖坦承與對方有債務糾紛，但對於持刀傷人一事避重就輕，甚至反過來向警方供稱是「自己被打」，否認有攻擊行為。不過由於被害人指證歷歷，且攻擊部位為致命的頸部，全案詢後依殺人未遂罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。吉安警分局今呼籲，民眾遇有金錢或糾紛應循理性途徑解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，任何持械傷人行為警方絕對依法嚴辦，以維護社會治安。

