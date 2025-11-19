打鼾睡不好！女子躺沙發卻一夜好眠 醫：姿勢很重要

一名長期受打鼾困擾的年輕女子發現，只要睡在沙發上就能一覺到天亮，彷彿沙發有神奇魔力。耳鼻喉科醫師蔡明劭透過睡眠檢查揭開謎底，原來這位女子患有姿勢性睡眠呼吸中止症，在沙發上因空間限制被迫側睡，才能避免呼吸道塌陷導致的打鼾問題。

一位女子長期睡不好，某天看電視時不小心在沙發上睡著，竟然一夜好眠。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劭醫師在臉書分享這個「福爾摩劭診間探案：神奇沙發之謎」的案例。他表示，最近門診來了一位年輕女子，她被打鼾問題困擾多年，睡眠品質極差，常常翻來覆去、醒醒睡睡，導致白天精神不濟。

然而，這位女子帶著興奮的神情來到診間，神秘地告訴蔡醫師：「我發現一個超級神奇的方法！只要睡沙發，我就能一覺到天亮，連續5小時沒醒過耶！」這讓蔡明劭感到十分不可思議，心想沙發怎麼可能治療打鼾？聽起來比醫院所有醫療器材加起來還玄。

根據這位女子的描述，她某天看電視時不小心在沙發上睡著，竟然一夜好眠。為了確認這不是巧合，她連續測試好幾天，發現只要睡在沙發上就能睡得像天使一般安穩。這個奇特的現象引起了蔡醫師的好奇，他開始思考沙發是否真有什麼特殊的魔力。

關鍵轉折出現在睡眠檢查結果。檢查顯示，這位女子平躺時的呼吸中止低通氣指數(AHI)高達50，屬於重度睡眠呼吸中止症(OSA)，但側睡時則可降到20以下。蔡明劭詢問患者在沙發上的睡姿，女子恍然大悟：「對耶！沙發太窄，躺著會卡到，我都不自覺側著、臉朝外睡！」

女子被打鼾問題困擾多年，睡眠品質極差，常常翻來覆去、醒醒睡睡，導致白天精神不濟。 （示意圖／Pixabay）

蔡明劭解釋，真相終於大白，這位女子患有姿勢性睡眠呼吸中止症。當她側睡時，呼吸道不容易塌陷，打鼾問題便大幅改善；但一旦平躺，就會立刻鼾聲雷動。這位女子的沙發因為空間狹窄，意外地迫使她整晚保持側睡姿勢，無形中成為一種天然的姿勢治療器。

「不是每張沙發都能治療打鼾，」蔡明劭醫師在臉書上表示，「真正的兇手不是沙發，而是睡姿。」這個案例也提醒人們，有時候看似神奇的現象背後，往往有科學可以解釋的原理。

